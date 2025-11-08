VaiOnline
Bruxelles.
09 novembre 2025 alle 00:31

L’abbraccio Trump-Orban preoccupa l’Unione europea 

Bruxelles. La Commissione europea ha accolto l’abbraccio tra Donald Trump e Viktor Orban alla Casa Bianca con un imbarazzato silenzio. Nessun commento è trapelato da parte dell'esecutivo europeo circa la concessione a Budapest, da parte del presidente americano, dell’esenzione per un anno delle sanzioni per l’acquisto di petrolio e gas russo.

Esprimono, invece, tutta la loro indignazione l’ex presidente della Commissione, Romano Prodi, la cosiddetta “maggioranza Ursula” e il leader dell’opposizione ungherese, Peter Magyar, pronto a sfidare e a battere Orban alle prossime elezioni di aprile.

Il Professore, durante la sua visita al Villaggio Coldiretti a Bologna, si dice convinto che il vero obiettivo di Trump sia quello «di spaccare l'Europa». «Ma vi rendete conto: dopo aver detto che non dobbiamo mai comprare gas russo, siamo arrivati a dire “tu lo puoi comprare”», attacca l'ex premier. «Siamo arrivati all'infamia, entrare nella politica di un paese è qualcosa che non si è mai visto».

Anche Magyar è convinto che la mossa del presidente Usa sia di fatto un regalo elettorale al suo migliore alleato in Europa. «Trump sta offrendo a Orbán un'ancora di salvezza, un salvagente politico ed economico in vista delle elezioni. L’esenzione dalle sanzioni è valida per un anno, proprio mentre la campagna elettorale sta per iniziare». In effetti, al momento, secondo i sondaggi Magyar sarebbe avanti di 10 punti sul partito di Orban. A far crescere il malcontento nei confronti del governo sovranista sarebbe il carovita, effetto della bolletta sempre più cara. Da qui l'importanza che potrebbe avere il soccorso dell’alleato americano nel ribaltare la situazione.

