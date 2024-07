L’abbraccio tra la Sardegna e il mondo  Ittiri Folk Festa celebra le tradizioni 

«La tradizione non è mai statica ma corrisponde alle ragioni della comunità nel suo camminare nella storia», ha detto l’antropologo e scrittore Bachisio Bandinu (ex direttore de L’Unione Sarda) nel ricevere il 22° Premio Zenìas. E la tradizione che cammina si è potuta ammirare e ascoltare nella Gran Parata che domenica sera ha animato la giornata clou del 39° Ittiri Folk Festa.

La mappa

Una sfilata di sei gruppi stranieri, tredici gruppi sardi e cinquanta coppie in abbigliamento tradizionale provenienti da cinquanta paesi diversi. Uno per ognuno degli anni dell’associazione Ittiri Cannedu che ha festeggiato il mezzo secolo di attività. In totale oltre 400 tra danzatori, musicisti, figuranti di ogni età nel vestito tradizionale o con le maschere. Una tradizione viva e vivace, che l’associazione ittirese ha ripescato dalla storia, ascoltando i racconti degli anziani, ha studiato in tutte le sue forme, comprese quelle dell’abbigliamento e dei balli, e propone pure con mostre curatissime durante i cinque giorni di Ittiri Folk Festa.

La nuova generazione

Ittiri Cannedu si è aperta all’incontro con le culture vicine (quelle degli altri centri sardi) e quelle lontane, come i gruppi presenti, provenienti da Benin, Martinica, Serbia, Bulgaria, Brasile e Venezuela. Una tradizione che l’associazione tramanda alle nuove generazioni. Una delle esibizioni più applaudite dalle migliaia di spettatori assiepati lungo il percorso è stata quella dei giovanissimi allievi e allieve della Scuola di ballo Ittiri Cannedu.

Una miriade di colori

L’alternanza tra gruppi sardi e stranieri ha garantito uno spettacolare colpo d’occhio. Trombettieri e tamburini di “Sa Sartiglia” di Oristano per aprire la Gran Parata. Subito dietro le coppie a cavallo dell’associazione ittirese, quindi le 50 coppie di 50 paesi per omaggiare i 50 anni dell’associazione Ittiri Cannedu. Una mini Cavalcata che ha consentito di ammirare la varietà di fogge, capi, colori e accessori degli abiti tradizionali in Sardegna.

La storia dei popoli

Quindi l’avvicendamento tra ospiti e sardi: la “Samba Alegria” e la capoeira del Brasile e le maschere sui trampoli “Sos Gigantes” di Sennori; le donne con fazzoletto-copricapo arancione del Ensemble “Radi Radev” di Sofia (Bulgaria) e gli eleganti abiti di fine ‘800 e primi del ‘900 sfoggiati dall’associazione “Su Idanu” di Quartu Sant’Elena; i danzatori acrobatici de Les Super Anges du Benin e il composto gruppo folk “Bella Mia” di Busachi; la festosa, multicolore e rumorosa Compagnie de Danse “Pom ‘Kanel” di Basse Pointe (Martinica) e il rigore e garbo del gruppo “Su Tuffudesu di Osilo”; il ballo in tondo del gruppo serbo di Klicevac con uomini e donne che si tengono per la cintura e il serpentone formato dalle maschere di ”Is Cruzzonis” di Siurgus Donigala, indossate anche da alcune ragazze. In chiusura il coreografico e colorato ballo del Venezuela e la Banda Musicale Ittirese.

