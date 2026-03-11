VaiOnline
Dolianova.
12 marzo 2026 alle 00:34

L’abbraccio tra i due paesi fondatori 

La valorizzazione e la promozione dei riti pasquali per custodire al meglio la tradizione religiosa e favorire lo sviluppo turistico del territorio. A tutto questo punta il progetto del Comune di Dolianova che chiede di entrare nel circuito regionale delle manifestazioni legate alla Settimana Santa. Una richiesta basata sulla peculiarità dei riti nel paese del Parteolla dove, la domenica di Pasqua, si svolge la cerimonia de “S’Incontru” con la partecipazione delle parrocchie di San Biagio e San Pantaleo dalle quali partono due processioni distinte che convergono in piazza Brigata Sassari, nel punto che per secoli ha segnato il confine tra i paesi di San Pantaleo e Sicci prima della fusione del 1905 che ha dato origine all’attuale Dolianova. Un’identità storica e culturale ben definita che si vuole consolidare attraverso la valorizzazione del suo patrimonio artistico e musicale con il coinvolgimento delle associazioni del paese.

Tra queste la banda musicale, una realtà presente dai primi anni del ’900, le confraternite religiose, i gruppi folk e le nuove associazioni legate al culto e alle tradizioni popolari. Definito il programma: si parte il Giovedì Santo con la passeggiata storica e visita ai sepolcri curata dallo studioso Ricardo Solinas. Il Venerdì Santo la via Crucis nel centro storico di Sicci e la processione dei Dolori. Domenica il momento clou con il rito de s’Incontru tra la Vergine e il Cristo risorto e l’abbraccio simbolico tra le due antiche comunità di Sicci e San Pantaleo. In serata gli eventi collaterali con la musica in piazza e uno spettacolo pirotecnico.

