L’abbraccio «solidale» di Biden a Meloni, che anticipa il rientro 

HIROSHIMA. Lascia con un giorno in anticipo il G7 perché «la coscienza» le impone di tornare. Giorgia Meloni prima di ripartire da Hiroshima alla volta dell’Emilia Romagna spiega che è già stata troppo tempo lontana. Che ha bisogno di vedere coi suoi occhi l’entità del disastro e preparare al meglio le misure più urgenti che arriveranno nel Consiglio dei ministri, che resta comunque fissato per martedì. D’altronde non si poteva fare prima: la protezione civile sta ancora facendo l'inventario dei danni e il maltempo non ha ancora smesso di imperversare nella zona.

Intanto la premier incassa la «grande solidarietà» degli altri Paesi pronti a dare «ogni tipo di aiuto», come hanno detto Emmanuel Macron prima, ma anche il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e il premier canadese Justin Trudeau, che «è stato un po’ avventato, vittima anche lui di fake news», liquida l’incidente sui diritti Lgbt la premier. Joe Biden ha affidato al body language la sua solidarietà all’Italia colpita dall’alluvione, mostrato con un abbraccio alla premier «la sua solidarietà e il suo conforto».

E anche il presidente Usa ha dovuto ritoccare la sua agenda. Oggi sarà ancora al G7 giapponese, ma ha dovuto concentrare a Hiroshima gli incontri con i leader dell’alleanza Quad e ha annullato una storica visita in Papua Nuova Guinea, pressato dalla necessità di chiudere il durissimo negoziato con i repubblicani per alzare il tetto del debito ed evitare il default tecnico degli Usa.

