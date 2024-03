L’abbraccio granitico di sindaci e fedeli: un vescovo stupendo 

«Grazie per la vostra presenza stasera, in quest’ora di particolare sofferenza per la nostra Chiesa locale». Il vescovo di Ozieri, Corrado Melis, è pieno di gratitudine mentre dal pulpito della cattedrale dell’Immacolata si rivolge ai sindaci del territorio, accorsi insieme a tutta la comunità ecclesiastica, per stare vicino al pastore in un momento particolarmente difficile. Monsignor Melis risulta indagato dalla Procura di Sassari, insieme ad altre otto persone, per presunte irregolarità nella gestione dei fondi 8 per mille. Nel mirino dei magistrati anche Tonino Becciu, fratello del cardinale, quest’ultimo già condannato dal Tribunale vaticano a cinque anni e sei mesi di reclusione, al termine del processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato e per i soldi inviati proprio alla diocesi di Ozieri come offerta per i progetti caritativi. I riflettori puntati su una realtà, quella della Spes, braccio operativo della Caritas, una cooperativa che a Ozieri ha promosso diverse iniziative di inclusione sociale.

La solidarietà

Il presbiterio della Diocesi ozierese aveva già fatto quadrato, con una nota stampa, intorno al suo vescovo e agli altri indagati. Ma ieri l’abbraccio è stato tangibile, granitico come le pareti di una cattedrale strapiena per la Santa Messa Crismale. «Questo è un segno di unità molto importante – il commento del vescovo – è un modo per dire che come amiamo la carità amiamo anche la verità e non abbiamo niente da nascondere. Tutto quello che la Diocesi fa con tutti i suoi collaboratori è solo per il bene della comunità e di questo territorio che di criticità ne ha tante».

La funzione religiosa, alla quale hanno preso parte tutti i sacerdoti e i rappresentanti di ogni parrocchia, da Messa Crismale, durante la quale i prelati rinnovano le promesse pronunciate il giorno dell’ordinazione, si è subito trasformata in qualcos’altro. Ci sono i primi cittadini in fascia tricolore seduti tra le prime file con in testa il sindaco di Ozieri. «La comunità diocesana si è stretta intorno al suo vescovo che rappresenta un baluardo per la nostra comunità. Al di là delle vicende giuridiche – spiega Marco Peralta - noi abbiamo grande fiducia e grande stima della nostra guida spirituale». Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, aggiunge anche che monsignor Melis «è una persona stupenda della quale noi siamo tutti innamorati. È un dovere da parte della comunità e dei sindaci essere qui oggi, ad ossequiarlo». Hanno voluto essere presenti pure i ragazzi della Diocesi, seduti sulle scale dell’altare a testimoniare la loro solidarietà, con parole e musica.

L’emozione

Il vescovo ha avuto una parola di ringraziamento per tutti. Ma in particolare si è rivolto ai sindaci. «Voi avete un compito non facile, sempre esposti a rischi e incomprensioni. Siete persone per bene, capaci che date molto al bene comune, nonostante tutto continuate a farlo con tanto amore. Sento insieme ai sacerdoti di esprimere la nostra piena disponibilità a collaborare uniti per superare le criticità che interessano le nostre comunità». Sul fronte delle indagini, l’avvocato Ivano Lai fa sapere solamente che è già stata depositata una memoria a disposizione del procuratore della Repubblica di Sassari «ora attendiamo un riscontro alle nostre tesi e ai nostri argomenti difensivi, con fiducia».

