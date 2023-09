L’abbraccio di Olbia al vescovo 

“Le porte sono aperte”. Una frase semplice ed efficace spicca sul lungo elenco di ringraziamenti che danno il via al ministero pastorale di Monsignor Roberto Fornaciari, al termine del lungo e suggestivo rito dell’Ordinazione. «Il mio ringraziamento va a tutti i presenti col desiderio che vi sentiate chiamati per nome», dice il neo vescovo che rivolge i saluti e ringraziamenti ai presenti - dai tanti prelati alle autorità fino ai fedeli - alla famiglia, ai “fratelli” incontrati sul cammino, da Arezzo a Roma, alla sua terra di origine e delle sue “origini di uomo cristiano”, l’Emilia. Stima e affetto per l’uscente alla guida della Diocesi di Tempio-Ampurias, Monsignor Sebastiano Sanguinetti, «con noi rimane in famiglia», un pensiero particolare a famiglie, giovani, ammalati e anziani.

Comunità in festa

La grande comunità di fedeli in festa che ha accolto l’ordinazione episcopale di Monsignor Fornaciari, il monaco benedettino designato da Papa Francesco, era tutta sul sagrato della Chiesa di San Michele Arcangelo. Un arcobaleno scaccia il breve acquazzone che si abbatte sulla città poco prima che il corteo di vescovi e prelati si avvii al grande palco allestito per la celebrazione: Olbia, sede scientemente voluta per il rito, al centro di un territorio diocesano di 200.000 anime e di una vivace serie di sfide economiche e sociali. «Il rito di oggi si colloca lungo la plurimillenaria scia della successione apostolica – ha detto il vescovo emerito monsignor Sebastiano Sanguinetti - il nostro pensiero di gratitudine va a Papa Francesco che ci ha inviato il nuovo pastore». Società civile, Chiesa e istituzioni in dialogo costante e sinergico. «Grazie a tutti i presenti di essere qui, dopo quella di Monsignor Gianfranco Saba, questa è un’altra grande festa di popolo – dice il Sindaco Settimo Nizzi ringraziando Sanguinetti per il lavoro che ha fatto e auspicando un rinnovato percorso che «contribuisca a rendere più amabile la nostra città, prima per gli ultimi e poi per tutti noi». Non solo tutta la conferenza episcopale sarda e il Cardinale Arrigo Miglio; per l’ordinazione di Monsignor Fornaciari presenti Monsignor Mario Moronta, vescovo della venezuelana San Cristobal, il vescovo di Arezzo, Monsignor Andrea Migliavacca, oltre cento sacerdoti, decine di religiosi e altrettante delegazioni parrocchiali accorse da tutta la Gallura per assistere a un evento che può definirsi storico anche per la città. Una nomina attesa e arrivata non a caso l’11 luglio, festa di San Benedetto: Monsignor Roberto Fornaciari, 60 anni, possente formazione teologica e un passato di vita comunitaria, fino alla nomina episcopale ricopriva, infatti, l’ incarico di priore della comunità del monastero di Camaldoli.

Sull’altare

La cerimonia è stata presieduta da Bernard – Nicolas Aubertin, arcivescovo emerito di Tours con i consacranti Monsignor Gianfranco Saba, arcivescovo di Sassari e monsignor Sebastiano Sanguinetti. Dopo la liturgia della parola, è arrivato il momento della consacrazione episcopale con l’invocazione dello Spirito Santo, la presentazione dell’eletto e la lettura della lettera apostolica. Poi, dopo l’omelia, gli impegni dell’eletto, le litanie dei santi, con monsignor Fornaciari disteso per terra, l’imposizione delle mani da parte dei vescovi presenti e la preghiera di ordinazione. Infine i cosiddetti “riti esplicativi” ovvero l’unzione crismale, la consegna dei Vangeli, la consegna dell’anello, della mitra e del pastorale per dare spazio all’insediamento e all’abbraccio con i vescovi. Il ministero episcopale avrà inizio oggi a Tempio, alle 18 con l’ingresso nella Cattedrale.

