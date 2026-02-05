L’abbraccio di Mattarella agli azzurri  

«La prima competizione è con se stessi, con i propri limiti per superarsi, per migliorarsi». È un messaggio potente, che parla agli italiani prima che agli atleti quello che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rivolge agli Azzurri alla vigilia della Cerimonia di apertura dei Giochi Invernali di Milano Cortina, in programma oggi allo stadio Meazza. Il Capo dello Stato, al Villaggio Olimpico nel capoluogo lombardo scortato da otto corazzieri, firma il murale della Tregua olimpica, si fa accompagnare dal numero uno del Coni Buonfiglio e dal presidente della Fondazione di Milano Cortina Malagò, con loro anche il sindaco di Milano Sala e il presidente della Lombardia Fontana. È la parte più formale della sua visita.

Lealtà e rispetto

«Ci auguriamo che siano tante le medaglie ma quello che è importante è il modo in cui parteciperete, con impegno, dando tutto voi stessi, con lealtà, con rispetto per gli altri, è una competizione che dà nel mondo uno spettacolo di straordinario valore, di convivenza, di amicizia, di umanità, di serietà», dice il presidente agli atleti italiani. Arianna Fontana, la portabandiera, gli consegna il giaccone dell'Italia e lui lo indossa subito. «Per tutte e tutti voi questo è già un grande successo. Essere stati selezionati, prendere parte alle Olimpiadi è un traguardo di estrema importanza, un successo autentico. Presumo che non siate appagati da questo, che affronterete le competizioni con l'intenzione di avere altri risultati, la competizione con atleti e atlete da ogni parte del mondo sarà entusiasmante». Le Olimpiadi danno «al mondo uno spettacolo di straordinario valore, di convivenza, di amicizia, di umanità, di serietà». «Vi faccio questo augurio, siate consapevoli di quanto state per fare, lo siete, e vi auguro di ottenere i risultati migliori. Lo sport manda al mondo un messaggio di pace e di serenità - e conclude - Grazie per l'impegno che mettete, certamente rendete onore al tricolore, alla nostra bandiera e ai nostri colori. Grazie e in bocca al lupo».

La visita continua nel Villaggio tra allenamenti, briefing, le gare sui mega schermi nelle aree relax. Le austriache fanno un salto dal parrucchiere e le canadesi sono a caccia di spillette per completare la loro collezione. La macchina presidenziale lascia il Villaggio prima delle 14, precedendo di poco l'arrivo della torcia, in direzione Monza, dove Mattarella ha scelto di soggiornare. Quindi, la cena di gala con gli altri capi di Stato.

