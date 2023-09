L’abbraccio di don Patriciello alla madre del musicista ucciso 

NAPOLI. La mamma di Giovanbattista Cutolo chiede che l’ultimo saluto al figlio, il musicista 24enne ucciso per un parcheggio, sia un funerale di riscatto. Daniela Di Maggio vorrebbe per mercoledì – giorno di lutto cittadino – la massima partecipazione della città, degli artisti, anche dei calciatori di Napoli. Ieri intanto si è tenuta la preghiera in piazza Municipio di don Maurizio Patriciello: il parroco di Caivano ieri è andato ad abbracciare la mamma di Giovanbattista e ha invocato un cambiamento radicale nella vita dei camorristi. Ha chiesto ai napoletani perbene di «uscire dai gusci», riappropriarsi della città mentre i delinquenti, che sono una minoranza, «vanno perseguiti, condannati e rieducati».

