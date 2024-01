L’abbraccio della sua Burcei 

Inviato

Burcei. Annunciato dallo strombazzare dei clacson, come per un matrimonio o la vittoria di uno scudetto, alle 16,40 il corteo di auto percorre via Roma e svolta per la salita Santa Maria. Si parcheggia alla rinfusa, gli sportelli si aprono, smontano gli uomini e le donne che hanno accompagnato a Roma il loro Beniamino. Una quarantina di persone in tutto, parenti e amici, anziani e giovani, in rappresentanza di tutto un paese che per trentatré anni non ha smesso un momento di credere all’innocenza di quel pastorello vivace ma incapace di far male a una mosca, di quell’uomo entrato in carcere ventisettenne, vigoroso e con una vita davanti, e tornato libero alla soglia dei sessanta.

Si entra tutti nella chiesa di Santa Maria dove rimbomba il canto dei fedeli: “ Ti ringrazio, o mio Signore, per le cose che sono nel mondo / per la vita che Tu mi hai donato ”. Beniamino Zuncheddu e sua sorella Augusta, esausti dal viaggio a Roma e dalle montagne russe di una sentenza di assoluzione in cui per tanto tempo sembrava follia sperare, si uniscono alla preghiera. “ Alleluja, o mio Signore / Alleluja, o Dio del cielo ”: il canto si spegne e dall’altare prende la parola don Giuseppe Pisano, il parroco che tanto ha fatto per cementare questa comunità attorno al compaesano incarcerato ingiustamente, facendo anche arrivare una toccante lettera al papa. La voce è strozzata: «Grazie, Signore, perché hai ascoltato il nostro grido. Vieni, Beniamino, vieni». L’ex ergastolano cammina fra gli applausi, che sembrano non voler finire, mentre il sacerdote abbraccia il fratello finalmente libero, lo bacia sulla fronte, lo stringe in un colloquio a tu per tu, lo bacia di nuovo e lo benedice.

Si esce sul sagrato commossi e frastornati. L’ex detenuto è stanchissimo e non ha molto tempo per riposarsi prima di ripartire per Cagliari, insieme a decine di compaesani (c’è un pullman affittato dall’amministrazione comunale), per partecipare a una trasmissione di Videolina dedicata al suo caso e intitolata “L’errore”. Ultima tappa di una giornata iniziata a Roma con il risveglio dopo un sonno breve: «Non sono riuscito a uscire, dopo la sentenza», racconta. «E ho dormito poco. Ma da uomo libero si dorme meglio». Alle 15,30 l’atterraggio a Elmas. Poi tutti in viaggio per Burcei.

L’uomo appena assolto è salito nella macchina di suo cugino Salvatore Malloru, che racconta: «Ci conosciamo da una vita, Beniamino ed io. Ho dieci anni più di lui, l’ho visto crescere. La lettura della sentenza, venerdì sera, a Roma, è stato un momento da brividi. Stavolta ci speravamo. Già dalla requisitoria del procuratore generale si capiva che le cose stavano finalmente prendendo il verso giusto, ma fino a che non arriva la parola del giudice non si sa mai. È una liberazione, la fine di un calvario».

«Un’emozione fortissima. Fortissima», sospira Augusta Zuncheddu: «Ancora non ho realizzato quello che è successo, siamo contenti ma ancora un po’ storditi. Speravamo che stavolta fosse la volta buona, però dopo tante delusioni c’era paura». E sì: tanti no, ci sono stati, per il detenuto modello; no alla grazia, no alla libertà condizionata. Sarebbe bastato che l’ergastolano si dichiarasse colpevole. Lui, però, non l’ha fatto. «La sua – riprende Malloru – è stata la forza dell’innocenza».

A guidare la spedizione romana, per la sentenza come già in occasione delle udienze, c’era il sindaco Simone Monni: «Emozioni incredibili», sorride. «Le ultime due giornate sono state le più importanti in un percorso che è stato molto lungo e ha condizionato i cuori del paese. Tante persone hanno fatto sacrifici per seguire le udienze, rinunciando anche a giornate di lavoro». Raro vedere una comunità battersi così compatta. «Questo – spiega il sindaco – perché tutti qui sanno che Beniamino è una persona mite, semplice, genuina. Nessun vizio. È stato utilizzato come capro espiatorio in una faccenda molto più grave e più ampia di quello che si volesse far credere. Ma il nostro non è mai stato un impegno contro qualcuno. Ora, finalmente, ci è stato restituito un cittadino modello, e lo riabbracciamo».

Per strada, nei negozi, al bar: a Burcei ovviamente non si parla d’altro. Il lieto fine è accolto con gioia, il pensiero di una vita rubata mette rabbia. «Non c’è risarcimento che valga», commenta un cliente nella frutta e verdura nella piazza principale. «Avrebbe potuto mettere su famiglia, avere figli, invece non ha avuto nulla», ribadisce la fruttivendola. Pietro Monni è un coetaneo di Beniamino: «Lo conosco da sempre. Da ragazzo, facendo il pastorello, in paese rientrava solo una volta la settimana o ogni quindici giorni. Vivace, sì, ma mai violento, mai crudele. Una bravissima persona. E una famiglia tranquilla, per bene: mai un problema. Ricordo l’incredulità quando l’hanno arrestato. Nessuno qui ha mai avuto dubbi. E spinti dalla speranza incrollabile di Augusta siamo sempre stati tutti con Beniamino».

