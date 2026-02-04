VaiOnline
Dal campo.
05 febbraio 2026 alle 00:31

L’abbraccio della Nord: forza Cagliari! 

La pioggia non ferma i sostenitori: Mina, Pisacane e Kilicsoy i più “richiesti” dalla curva 

Il Cagliari sceglie la Unipol Domus per cominciare una delle settimane più intriganti della stagione. Dopo tre successi consecutivi – Juventus, Fiorentina e Verona – arriva un test molto complesso, quello di lunedì in uno stadio Olimpico infuocato contro la Roma. I giallorossi escono dalla brutta sconfitta a Udine, non tanto per il minimo scarto ma per la qualità di gioco espressa dalla squadra di Gasperini.

E per trovare la carica giusta, la società ieri ha aperto la curva Nord della Unipol Domus, che ha visto più di settecento tifosi sulle poltroncine rosse e blu nonostante un pomeriggio inclemente, fra pioggia e temperatura bassa. Mina, Kilicsoy e ovviamente Pisacane i più gettonati nei cori dei sostenitori, soprattutto i bambini hanno fatto sentire la loro voce.

Al lavoro

Intorno alle 15.30, la squadra è scesa in campo. Per iniziare, i rossoblù – presente anche l’ultimo arrivato Raterink – hanno occupato la metà campo verso la curva opposta. Dopo il lavoro di attivazione in palestra, il gruppo è stato impegnato in una serie di esercizi di tecnica e a seguire le esercitazioni dedicate al possesso palla. Quindi, un lavoro soprattutto aerobico, per arrivare una partitella giocatà nell’altra metà campo. Deiola, Gaetano e Mina non hanno completato l’allenamento, per seguire una corretta gestione dei carichi di lavoro ed evitare affaticamenti o nuovi problemi, nel caso di Deiola. Folorunsho, che non ha lavorato alla Domus, rientrerà nel gruppo almeno fra una settimana. Prosegue, invece, a parte il lavoro dei due infortunati di lungo corso, Belotti e Felici, con il Gallo che potrebbe tornare in campo nelle ultime giornate della stagione.

Oggi allenamento fissato al mattino, stessa ora per venerdì e sabato, quindi domenica il trasferimento a Roma.

