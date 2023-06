L’abbraccio della Domus prima della sfida 

«Ranieri portaci in Europa» è il coro che parte spontaneo, circa venti minuti dopo l’inizio dell’allenamento a porte aperte alla Domus. Ma anche, a seguire, «Ranieri guida la Ferrari, la Mercedes lasciala a Pecchia», «Grazie di tutto, noi saremo sempre con te» e lo storico «Risorgeremo, l’ha detto Claudio Ranieri», trovando la divertita risposta del tecnico - unico destinatario di cori dedicati ai singoli - che si lascia anche andare a un gesto scaramantico (anch’esso richiesto dai tifosi). Erano circa duemila nel tardo pomeriggio di ieri in Curva Nord, poco meno rispetto a giovedì scorso, per seguire la seduta dell’antivigilia della partitissima contro il Bari, i primi novanta minuti che mettono in palio l’ultimo posto nella prossima Serie A. Un sostegno incessante, solo l’antipasto di quanto si vedrà domani sera per provare a replicare il calore dell’andata col Parma.

L’abbraccio

Alle 18.30 precise, quando la squadra è entrata in campo, si è subito diretta sotto il settore aperto al pubblico per ricevere gli applausi dei tifosi, che hanno fatto il loro ingresso in Curva Nord poco prima delle 18. «Orgogliosi di voi», il primo coro intonato all’indirizzo dei giocatori rossoblù e ripetuto più volte nel corso dell’allenamento, seguito da un’ovazione ricambiata dal gruppo rossoblù che ha poi iniziato gli esercizi. Portieri posizionati sotto la Sud, staff di Ranieri a osservare sulla linea laterale vicino alla Main Stand (dove, quasi in panchina, era presente il direttore sportivo del Cagliari Nereo Bonato) e il tecnico romano dalla parte opposta per controllare ogni minimo dettaglio. Fra i pochi seduti in tribuna, invece, Roberto Muzzi che spera di vivere - stavolta da dirigente - una promozione dopo un anno di purgatorio in Serie B, come quella della stagione 1997-1998 con Ventura in panchina nella quale fu uno dei principali protagonisti.

Il saluto

L’allenamento allo stadio è durato un’ora esatta e si è chiuso alle 19.30 con il lancio di alcune maglie da parte dei giocatori, prima di altri cinque minuti con la squadra a rendere omaggio ai tanti presenti. «Noi vogliamo undici leoni», la richiesta del tifo in vista della doppia sfida con il Bari, seguita da un sentito ringraziamento che ha ricevuto l’applauso in risposta da parte del gruppo: «Comunque vada siamo orgogliosi di voi». L’ultimo a restare in campo è Nicolas Viola, che guarda i due figli che si divertono con un pallone. E la voglia comune, tutt’altro che nascosta, è quella di poter esultare definitivamente domenica sera dopo la partita di ritorno, come già accaduto sette anni fa dopo un’altra trasferta al San Nicola.

