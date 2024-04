L’abbraccio della comunità al suo gigante buono 

Il regalo più bello glielo hanno fatto i familiari stretti, il fratello gemello Roberto e la sorella Luisanna, ricoprendo la sua bara delle maglie del Sub Sinnai, del 7 fradis Rugby, e dell’attrezzatura per le immersioni degli abissi del mare. E c’era anche il pallone ovale col quale Marcello, rugbysta, faceva a sportellate in campo contro i giganti avversari: Marcello Asuni, morto per un infarto domenica nel mare di Arbus, avrà sicuramente apprezzato. Roberto, Luisanna e i nipoti gli hanno pure donato una rosa rossa appena recisa del cortile di mamma Rosaria. Il regalo forse più gradito. E, poi, il canto, prima, durante e dopo la messa del gruppo folk S’Arrodia e l’applauso finale della gente che ha affollato la chiesa di Santa Barbara dopo la messa concelebrata da don Giuseppe Orrù e da padre Gabriele Biccai in un clima di forte, intensa commozione. Toccanti le parole di don Giuseppe sulla resurrezione e sulla figura di Marcello: «Ha sempre fatto quello che ha sempre sentito di fare, anche nello sport e nell’amore per il mare».

In una chiesa e in una piazza gremite, la commozione si respirava nell’aria. C’erano anche gli amici del rugby, del Club sub Sinnai, del Masise, di altre associazioni, della Marina di Villasimius, i colleghi di lavoro di Marcello. C’era il sindaco Tarcisio Anedda, altri amministratori comunali, amici arrivati anche da lontano.

«Ringrazio tutti», ha detto Roberto Asuni: «A Marcello piaceva vivere la solitudine del mare ma anche la gente, gli amici. Ha sicuramente gradito».

