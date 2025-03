L’abbraccio della città a Pilloni 

«È motivo di orgoglio oggi ricevere la cittadinanza da quella città che mi ha ospitato sin dal 1951. Oggi sto prendendo merito di tutto quello realizzato dalla cantina di Santadi, ma il merito è collettivo con tutti coloro che negli anni mi hanno aiutato».

Con queste parole Antonello Pilloni, storico presidente della Cantina di Santadi, ha espresso la sua gratitudine per la cittadinanza onoraria a Carbonia ricevuta ieri sera durante una seduta straordinaria del Consiglio comunale. In una sala gremita di cittadini, sindaci del territorio e autorità, tanti sono stati gli attestati di stima e affetto per una delle figure economiche e sociali più apprezzate dell’intero territorio. Per il sindaco Pietro Morittu «con questo gesto simbolico, ma profondamente sentito la città vuole dire grazie ad Antonello Pilloni per il suo contributo, per la sua dedizione e per il legame speciale che ha saputo costruire con Carbonia. Questa comunità sarà sempre la comunità, la sua famiglia”. (m. c.)

