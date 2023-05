L’abbraccio del tifo oristanese 

Il risultato finale è solo un dettaglio. Nell’amichevole di lusso di Oristano vince lo sport: quasi 1500 tifosi hanno riempito le gradinate dello stadio comunale, tutto esaurito per il grande evento calcistico che ha riportato, a distanza di trent’anni, il tecnico Claudio Ranieri a Oristano. «L’abbraccio della città è stato calorosissimo - sottolinea il patron biancorosso Tonio Mura - abbiamo venduto oltre 1200 biglietti in prevendita». Una giornata di festa per la storica società oristanese che ha appena raggiunto anche un altro importante obiettivo: la promozione della squadra femminile nel campionato di serie C.

Sugli spalti tantissimi bambini e ragazzi hanno applaudito la performance delle due squadre, intonando qualche coro, ma sempre nel rispetto del fair play. Durante l’intervallo il sindaco, Massimiliano Sanna, e l’assessore allo Sport, Antonio Franceschi, hanno omaggiato l’allenatore romano con una maschera della Sartiglia, mentre al centrocampista Marko Rog, che ieri indossava la fascia da capitano, è stato donato un libro sulla giostra della giostra equestre oristanese. L’amministrazione conserverà in ricordo della giornata le maglie ufficiali del Cagliari. Al triplice fischio tutti a bordocampo per un autografo e un selfie di rito con i propri beniamini rossoblù, da condividere rigorosamente sui social.

RIPRODUZIONE RISERVATA