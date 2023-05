L’abbraccio dei tifosi al Napoli campione 

Napoli. La festa di Napoli per i suoi campioni è andata avanti a oltranza, e dopo la notte trascorsa nei vicoli della città i tifosi si sono presentati anche all’aeroporto militare di Grazzanise nonostante l’ingresso fosse vietato. Troppo forte il desiderio di vedere e ringraziare i calciatori rientrati ieri da Udine dopo il pareggio che ha consegnato loro l’obiettivo di una vita: lo scudetto.

In aeroporto e in centro

Quando l’aereo ha toccato la pista è scattato un lungo applauso, ma i campioni sono andati subito verso Castel Volturno, sede del loro ritiro. Anche qui c’erano tanti tifosi che però hanno potuto solo intravedere Spalletti che con un cellulare riprendeva la loro esultanza. Per il terzo titolo, atteso dai napoletani da 33 anni, in città si continuerà a festeggiare almeno fino a domenica, quando la squadra incontrerà la Fiorentina in uno stadio Maradona da tempo esaurito. Intanto in città si continua a gioire, e da Fuorigrotta a Scampia agli striscioni esposti nei giorni scorsi ne sono stati aggiunti altri. Tanti passeggiano con la maglia del Napoli addosso. In via Toledo palleggia un sosia del Pibe de Oro, alla Sanità il pasticciere del quartiere offre a tutti una torta tricolore, alla Pignasecca il tik toker salumiere Donato De Caprio serve lo sfilatino coi colori della squadra. A Faibano, frazione di Marigliano, il parroco fa suonare le campane a festa, e anche le monache cappuccine sono eccitate per lo scudetto: in un video sulla loro pagina Facebook brindano al successo con bandiera e sciarpa.

Tanti incidenti

Una nottata e una giornata di festa funestate però da diversi incidenti. Secondo un primo bilancio sono 203 le persone soccorse nella notte a Napoli, tra cui tre poliziotti. L’incidente più grave a Frattamaggiore, dove una ragazza di 20 anni è stata investita ed è ricoverata in ospedale con un trauma cranico e un’emorragia cerebrale: rischia la vita. Diversi i feriti per i botti: un ragazzo di 19 anni ha subito lesioni gravi a una mano. Da registrare anche episodi di intolleranza e aggressioni: giovedì notte a Varese sono stati presi di mira alcuni giovani che festeggiavano, mentre l’auto di un tifoso partenopeo (con a bordo i figli) è stata colpita a bottigliate. A Roma un gruppo di sostenitori azzurri è stato avvicinato da alcune persone con i volti coperti, una delle quali ha colpito un 24enne alla testa forse con un bastone: il giovane non è grave. Intanto qualcuno su eBay ha messo in vendita le zolle del campo di Udine: prezzo di partenza 100 euro, obiettivo raggiungere i 700.