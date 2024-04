L’abbraccio dei fedeli al patrono 

Folla di fedeli nell’isola di Sant’Antioco. Per la 665esima volta, ieri sera, ha avuto luogo l’importante momento di preghiera nella messa in Basilica prima e durante la processione con il simulacro e le reliquie di Sant’Antioco martire, patrono della Sardegna. Si è trattato del gran finale della festa più antica della Sardegna, “Sa festa manna” che arriva quindici giorni dopo la Pasqua.

La fede

Preghiera e devozione per il momento religioso più importante della festa, con la processione - che i telespettatori di Videolina hanno potuto seguire in diretta - preceduta dalla sfilata folkloristica particolarmente rappresentativa perché composta dai gruppi provenienti da tutti i centri che sono sede vescovile e dalle località dove esistono luoghi di culto dedicati al Santo. Hanno sfilato, seguiti dalle reliquie e dal simulacro trasportato dai fedeli vestiti con il costume tradizionale di Sant’Antioco. Dietro, i numerosi i sindaci arrivati da ogni angolo dell’Isola e altri rappresentanti delle istituzioni civili e militari. Il tutto si è chiuso con la benedizione del cardinale Arrigo Miglio, amministratore della diocesi di Iglesias e dei sacerdoti del capitolo. Si è trattato del più importante momento di devozione, che si rinnova ogni anno, dedicato al martire primo evangelizzatore della cristianità nell’Isola. Erano presenti migliaia di persone e l’organizzazione del piano di emergenza per le grandi occasioni anche questa volta ha funzionato alla perfezione. Lungo le diverse strade che fanno parte del percorso della processione, non sono mancati fiori, stendardi con l’immagine del Santo e le tradizionali foglie di palma hanno imbandito e colorato la città. Nei prossimi giorni si saprà quale strada sarà premiata per il miglior allestimento floreale preparato per l’omaggio a Antioco.

La chiusura

La giornata si è chiusa con lo spettacolo pirotecnico riflesso nelle acque della laguna, il degno finale di una tre giorni di festa che ha raccolto il plauso delle tante persone che hanno preso parte anche agli spettacoli dei giorni precedenti, compresi i concerti con il pubblico delle grandi occasioni per Dargen D’Amico, Eugenio Finardi e Demo Morselli con la sua band. Oggi, infine, come si prevede ogni anno per il martedì della festa, le sante messe saranno officiate all’interno delle catacombe, nella tomba del martire Antioco (alle 8, alle 9.30 e alle 11 al mattino e alle 18 quella serale).

