L’abbraccio ai bambini  del Microcitemico 

Il ricordo di ognuno di noi compone la memoria collettiva e quella del 22 settembre 2013, giorno della visita pastorale di Papa Francesco a Cagliari, è formata da un numero infinito di tasselli. Fra loro ci sono quelli dei bambini e delle bambine, dei ragazzini e delle ragazzine che in quei giorni erano seguiti dalle cure dei medici e degli infermieri dell’ospedale Microcitemico. Papa Francesco aveva espresso il desiderio di incontrare i malati più gravi e l’organizzazione aveva deciso (saggiamente) che il luogo più consono fosse l’interno della basilica di Bonaria.

L’alba

Una giornata che era iniziata all’alba nell’atrio dell’ospedale. Qui si erano radunati i genitori dell’Asgop con i lori piccoli, la onlus è costituita da padri e madri di bambini e adolescenti affetti da patologie onco-ematologiche. Con poche parole crudeli: il cancro che irrompe nelle famiglie senza badare all’età. Molti fra i pazienti erano tra le braccia dei propri cari, così piccoli da non essere ancora in grado di camminare ma già grandi per fare i conti con i ritmi che la malattia impone. Erano state distribuite le terapie, poi – l’aria si era fatto più lieve - le colazioni. Subito dopo erano state ripartite le mascherine di protezione e nessuno fra i piccoli pazienti aveva fatto le bizze. Loro così minuti, così fragili poiché privi di difese immunitarie, sono stati fatti accomodare in una corriera che li avrebbe dovuti portare sino a un soffio dalla basilica. E invece…

Lo stop

Un traffico impazzito aveva bloccato la possibilità di giungere a destinazione sul cavalcavia tra la Fiera e Su Siccu. Ma genitori e volontari non si erano persi d’animo. Così si decise tutti insieme di proseguire a piedi prendendo bimbi e bimbe a cavalluccio. Chi non poteva camminare venne sistemato in lettighe e carrozzine. Una folla immensa faceva da barriera. Eppure al giungere di bambini e ragazzine velate dalle mascherine (un segno identificativo e indelebile in quel 2013) si aprì un corridoio. Quando finalmente si giunse a Bonaria, i piccoli all’inizio restarono molto colpiti, muti. Gli adulti atterriti. Allettati lungo le navate erano già disposti i malati di Sla e altri affetti da malattie altamente invalidanti. Attendevano una benedizione.

Quasi una festa

Ma i bambini sono bambini e nella lunga attesa di Papa Francesco, che nel frattempo all’esterno celebrava messa, trasformarono la cattedrale in un campo giochi. Un fantastico caos. Quando, dopo diverse ore, Francesco finalmente comparve gli saltarono addosso, gli tirarono le vesti e gli adolescenti del gruppo lo travolsero per mille selfie. E lui non si sottrasse seppur affaticato e in debito con il cerimoniale che lo voleva altrove. Ritardò preferendo i bambini e le bambine del Microcitemico, i più grandetti che sognavano di poter diventare adulti.

Diversi di loro oggi non ci sono più, la malattia li ha sopraffatti. Non tutti, altrettanti sono cresciuti e sono tornati a una vita lontano dagli ospedali, fra cui il più piccolo. Quel bambino che attendeva una benedizione oggi è un ragazzetto vispo che fa i tuffi con la rincorsa al Poetto.

RIPRODUZIONE RISERVATA