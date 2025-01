L’abbraccio a Silvia, uccisa dal dolore 

Lo stesso infinito dolore, cinque mesi dopo. Ieri l’ultimo saluto a Silvia Piu, scomparsa improvvisamente a 47 anni. Nella stessa chiesa dove aveva pianto di fronte a una piccola bara bianca. Era la mamma di Annalaura Pilia, la piccola velista morta lo scorso 8 agosto in un incidente in mare. Silvia era morta con lei quel giorno. Da allora niente poteva essere come prima. Nel sagrato centinaia di persone da tutta Ogliastra. La comunità si è fermata e si è stretta alla famiglia: al marito Bruno Pilia, al figlio Gianluca e a tutti i cari. Attività sospese, serrande abbassate durante le esequie, come da invito dall’amministrazione in segno di vicinanza.

Il parroco

Le nuvole che promettevano pioggia nel pomeriggio, si sono aperte improvvisamente in un cielo terso di un azzurro intenso, una luce che illuminava la chiesa e il feretro sul sagrato: la bara color noce chiaro e le rose bianche. Pensare a una mamma ricongiunta alla sua bambina. Quello che in tanti hanno sperato. Difficile trovare le parole che possano anche lontanamente lenire un così profondo dolore. «Siamo quasi disarmati – ha detto durante l'omelia il parroco di Sant'Andrea monsignor Piero Crobeddu – impossibile riuscire a entrare nel cuore di voi familiari e soprattutto alleggerirlo». Un dolore che non ha nome. «Quella luce che sempre ha accompagnato Silvia nella vita può diventare luce per il paradiso e donare a noi la gioia di incontrarla nella preghiera e nel ricordo. Pensiamo che Silvia sia in paradiso e da lì ci mandi parole di coraggio e forza».

Eredità

Il lascito di Silvia è riassunto nelle parole stima, amore, servizio e trasparenza. Nelle parole di Don Piero anche il messaggio di affetto e vicinanza arrivato dal vescovo Antonello Mura. Al termine della messa le parole rotte dalla commozione di un'amica, un tributo a Silvia: «Eri Una persona speciale, bella come il sole, con la dolcezza dei tuoi occhi celesti colore del cielo che ora possiamo rivedere sul volto di Gianluca. Sempre disponibile verso gli altri, generosa e altruista come poche. Avevi sempre il sorriso per tutti che purtroppo da cinque mesi a questa parte ha lascito posto a dolore e allo strazio, l'unica consolazione possibile che ci può rimanere in questo momento è pensare che adesso tu sia insieme alla tua bambina». Il feretro dopo la funzione ha preso la strada di Olbia dove il suo corpo sarà cremato.

Mamma e figlia ora sono insieme. Per sempre.

