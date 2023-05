L’abbraccio a Raffaele Manca 

L'ultimo gesto di generosità, Raffaele Manca lo ha compiuto donando gli organi. È stato questo l’ennesimo atto di amore che conferma lo spessore umano che aveva l'ex sindaco di Norbello. Alle 14 di ieri, in un clima di profonda commozione e di grande dolore, la salma è stata accolta dagli amici di sempre, ancora increduli per quanto accaduto, nella camera ardente allestita nel Centro servizi sociali. A rendergli omaggio, insieme al sindaco Matteo Manca, ci sono le persone più vicine, quelle con le quali ha condiviso tante battaglie. L' ultima è stata quella in difesa dell'ospedale Delogu. La presenza di un gruppo dei componenti del comitato civico in difesa della sanità con le bandiere, stava a significare il riconoscimento per la saggezza e l’equilibrio messo in campo anche per questa lotta per i diritti.

L’affetto

Non si dà pace la moglie Annalisa seduta accanto alla bara del marito, accarezzando il suo volto impresso nella bella immagine scelta per ricordarlo. È inconsolabile l'amico Tino Campus, al quale è spettato il triste compito di soccorrerlo per primo sul luogo dell'incidente. E poi Tore Viola, Gianni Manca, l'ex sindaco Silvio Manca, Quirico Mura, ancora increduli per aver perso un maestro. In lacrime anche l' ex primo cittadino di Abbasanta Nando Pinna, suo fiero amico e avversario quando la politica era fatta di confronto anche aspro, ma mai senza rispetto.

Il ricordo

Durante tutta la sera è stata una processione ininterrotta di amministratori, persone con le quali aveva condiviso il percorso politico, compaesani e cittadini di numerosi centri del’Isola. L’ex deputato è stato ricordato anche alla Camera da Francesco Mura, che ha messo in luce la figura di combattente per il territorio. Convocata da Livio Deligia e Immacolata Boeddu, i due portavoce che lo affiancavano alla guida del Comitato in difesa dell’ospedale di Ghilarza si è tenuta ieri una riunione urgente. È stato deciso che alla prima riunione utile sarà proposta l'intitolazione del Comitato in onore di Raffaele manca. L’ultimo saluto oggi alle 16 con i funerali civili al cimitero di Norbello.