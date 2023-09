«Najibe era un fiore, non si può morire così». Omar Zaher è un padre distrutto dal dolore, ma trova la forza per dire «ragazzi, avete il futuro in mano, non gettatelo via». A San Michele, a Cagliari (foto Ungari) la cerimonia funebre per la 19enne morta domenica all’alba in viale Marconi con tre coetanei. Ad Assemini (foto Cucca) il grande abbraccio ad Alessandro Sanna. Oggi a Cagliari i funerali di Giorgia Banchero e Simone Picci.

