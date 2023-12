L’Abbasanta tiene vive le speranze di salvezza 

Abbasanta 2

Bonorva 0

Abbasanta (4-4-2) : Mele, Marcis, S. Salaris, M. Salaris, G. Cossu (45’ st Murru), Leone, Lutkowski, Corda (46’ st Martinez), Manca (1’ st Basciu), Usai, Sa. Porcu. In panchina Jaiteh, Medde, Cherchi, Cabiddu. Allenatore Contini.

Bonorva (4-3-3) : A. Cossu, Si. Porcu (14' st T. Manca), Sanna (25' st Pittalis), Milone, Silva (14' st Viale), Perez, Budroni, Torresi (14' st Mazoni), Solinas, Salazar, Ziani. In panchina Masala, Cosseddu, Sanna, Angius. Allenatore Ciarolu.

Arbitro : Caddeo di Cagliari.

Reti : 15’ st Sa. Porcu (R), 18’ st G. Cossu.

Note : espulso Lutkowski; ammoniti Si. Porcu, Milone, Viale; corner 5-3; recupero 1’ pt e 5’ st.

Abbasanta. Prima vittoria stagionale per l’Abbasanta, che batte con merito il Bonorva segnando due gol nella ripresa. Nel primo tempo partono bene gli ospiti, poi sono i padroni di casa a fare la partita senza però riuscire a segnare. Il risultato si sblocca al quarto d’ora del secondo tempo con un rigore di Porcu, fischiato per un fallo su Corda lanciato a rete. Poco dopo arriva il raddoppio: Cossu, superato il centrocampo, vede il portiere fuori dai pali e da circa 40 metri fa partire un gran tiro che entra sotto la traversa. Al 37’ viene espulso Lutkowski per doppio giallo. Gli ospiti al 5’ di recupero colpiscono un palo su punizione con un gran tiro di Salazar.

