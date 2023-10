L’Abbasanta scappa, la Macomerese recupera 

Macomerese 1

Abbasanta 1

Macomerese (3-5-2) : Trini, Pisu (1’ st Zirolia), Colombo, Luiu (41’ st Bassanetti), Scigliano, Bianco, Fernandez, Camarà, Fadda (35’ st Secchi), Cissè (1’ st Nachet), Lauria. In panchina Diana, Caria, Barria, S. Marras, Cadau. Allenatore Scotto.

Abbasanta (4-4-2) : Mele, F. Salaris, Murru, M. Salaris, Loi, Leone, Medde (31’ st Cabiddu, dal 48’ st Cau), Bachis, Corda (41’ N. Marras), Schiera, Usai (37’ st Cossu). In panchina Jaiteh, Cherchi, Basciu, Marchi, Cau. Allenatore Mura.

Arbitro : Fresu di Sassari.

Reti : pt 41’ Corda; st 32’ Zirolia.

Note : espulso M. Salaris; ammoniti Murru, Zirolia, Usai.



Ghilarza. Al Walter Frau la Macomerese non va oltre il pareggio con l’Abbasanta. La prima occasione da gol per la formazione di Scotto arriva al 4’: colpo di testa di Cissè, Mele respinge. Al 32’ per gli ospiti ci prova Salaris con un calcio di punizione da fuori area, Trini si accartoccia e para. Al 41’ la squadra di Mura passa in vantaggio con un gran gol di Corda che non lascia scampo a Trini. Al 5’ del secondo tempo la Macomerese può pareggiare ma Scigliano calcia alto a pochi passi dalla porta. Al 21’ è Camarà a rendersi pericoloso, Mele non si fa sorprendere. Al 32’ arriva il pareggio della Macomerese con Zirolia. Per gli ospiti è il primo punto in questo campionato.



