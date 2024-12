l’abbasanta proprio non va: dodicesima sconfitta 

Abbasanta 0

Luogosanto 2

Abbasanta (4-4-2) : Pinna, Marcis, Fulghesu, Usai, Bou, Loi, Corda (28’ st Cariga), Bachis, Contu (17’ st Spanu), Medde (17’ st Manca), S. Salaris. In panchina Cau, F. Mele, Fais, Marroccu, Sale. Allenatore Picconi (squalificato).

Luogosanto (4-4-2) : Raspitzu, Concas (48’ st Frasconi), Secchi, Stefanoni, Deriu, Coraduzza, F. Occhioni, Mossa (51’ M. Demuro), Cosseddu (36’ st Bua), Azara (40’ st Fernandez). In panchina G. Demuro, Ortu, N. Occhioni, Niang, Scampuddu. Allenatore Madeddu.

Arbitro : Marongiu di Sassari.

Reti : nella ripresa, 31’ Mossa, 40’ F. Occhioni.

Note : ammoniti Contu, Medde, Bou, Secchi, Bua.



Abbasanta. L’Abbasanta chiude l’anno con una sconfitta per 0 a 2, maturata nel secondo tempo. Il Luogosanto con i gol di Mossa e Occhioni dopo la mezz’ora porta a casa tre punti importanti.

Nella prima frazione la gara è equilibrata, con qualche occasione per parte. I padroni di casa ci provano con Fulghesu e Medde, gli ospiti con Cosseddu, Azara e Concas.

Nella ripresa i ragazzi di Madeddu vanno vicini al gol all’11’ con Cosseddu. Il vantaggio arriva al 31’ in contropiede con Mossa che dal limite anticipa Pinna in uscita, probabilmente dopo un malinteso con i difensori. Al 36’ va vicino al raddoppio Coraduzza con un tiro che passa non lontano dall’incrocio.

Ma al 40’ Fabio Occhioni raccoglie una respinta su una parata di Pinna e il Luogosanto chiude virtualmente la gara. Nei restanti minuti non arriva nessuna reazione dai padroni di casa che nel secondo tempo non hanno dimostrato il carattere del primo tempo. Nella prossima giornata si chiuderà il girone di andata con la sfida testa-coda tra Buddusò e Abbasanta.

