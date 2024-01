l’abbasanta ora ci crede 

Abbasanta 2

Santa Giusta 1

Abbasanta (4-4-2) : Mele, S. Salaris, El Marrakchi, M. Salaris, Loi, Usai, Corda (22' st Lutkowski), Cariga (24' st Medde), Manca (38' st Basciu), Cossu, Porcu. In panchina Jaiteh, Fadda, Musanti, Cabiddu. All. Contini.

Santa Giusta (4-2-3-1) : Parisi, Fernandez, Simbula (41' st Tedesco), Dayawa, Pavcic (27' st Scanu), Corona, Pibiri, Laconi (9’ st Tuveri), Iesu, Lutzu, Miscali (6' st Piras). In panchina Pinna, Cau, Zonca, Lo Cascio. All. Lampis.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Reti : 26' pt Porcu, 39' pt Corda, 19' st Dayawa.

Note : ammoniti Cossu, M. Salaris, Medde, Lutkowski, Porcu, Lutzu, Fernandez. Espulso Corona. A ngoli 2-6. Recupero 2’ pt e 7’ st.

Abbasanta. L’Abbasanta apre il nuovo anno con la seconda vittoria casalinga consecutiva e aggancia l’Ovodda a quota 9 punti. Vittoria sofferta condizionata da un arbitraggio discutibile.

La cronaca

Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 26’ con Porcu che sfrutta un ottimo passaggio di Manca. Al 39’ sempre Manca serve una bella palla per Cariga sulla destra che dal fondo mette in mezzo, Corda in scivolata anticipa il difensore e raddoppia.Nel secondo tempo al 10’ un normale contrasto di gioco viene sanzionato con il penalty, dal dischetto calcia Pibiri, parata di Mele. Gli ospiti dal 13’ giocano in dieci per il doppio giallo ricevuto da Corona. Al 19’ riaprono la gara con Dayawa su corner di Piras. L’Abbasanta trova il terzo gol con El Marrakchi, ma viene annullato per un fuorigioco dubbio.

