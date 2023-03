l’Abbasanta indenne a tortolì 

Abbasanta (4-4-2) : Mele, Marcis, F. Murru, Usai (43’ st Marras), Leone; Floris, M. Salaris, Bachis, S. Salaris (22’ st Cabiddu); Basciu (15’ st Porcu), Cossu (30’ st Muscau). In panchina Masia, Musanti, Calvia, N. Caddeo. Allenatore Mura.

Tortolì (4-3-3) : Mascia, S. Murru (43’ st Murgia), Orrù, Pendin, C. Lai (43’ st Fanni); F. Serra, Gentini, Mameli; Bonicelli (37’ st M. Lai), M. Serra (8’ st Lobina), F. Lai (8’ st Boi). In panchina Demurtas, Casula. Allenatore Piras.

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Tortolì 1

Abbasanta 1

Tortolì (4-3-3) : Mascia, S. Murru (43’ st Murgia), Orrù, Pendin, C. Lai (43’ st Fanni); F. Serra, Gentini, Mameli; Bonicelli (37’ st M. Lai), M. Serra (8’ st Lobina), F. Lai (8’ st Boi). In panchina Demurtas, Casula. Allenatore Piras.

Abbasanta (4-4-2) : Mele, Marcis, F. Murru, Usai (43’ st Marras), Leone; Floris, M. Salaris, Bachis, S. Salaris (22’ st Cabiddu); Basciu (15’ st Porcu), Cossu (30’ st Muscau). In panchina Masia, Musanti, Calvia, N. Caddeo. Allenatore Mura.

Arbitro : Isu di Cagliari.

Reti : nel primo tempo, 34’ Orrù; nella ripresa, 28’ Porcu.

Note : espulso Pendin; ammoniti F. Serra, Leone; recupero 2’ pt-4’ st; spettatori 200.

Tortolì. Pari (1-1) tra Tortolì e Abbasanta. La prima occasione coincide con il vantaggio rossoblù. Punizione tagliata di Gentini, Orrù in spaccata devia la palla in rete con la difesa ospite immobile. La ripresa è più avvincente. Al 22’ Mascia toglie le castagne dal fuoco e sulla sua respinta irrompe Cabiddu, appena entrato, che si divora il gol a porta sguarnita. L’Abbasanta insiste e, al 28’, rimette il risultato in equilibrio con il destro di Porcu che beffa Mascia.

Roberto Secci

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata