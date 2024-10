Lab analisi: un primario dall’Abruzzo 

Fabio Savini è il nuovo direttore del Laboratorio analisi dell’ospedale di Lanusei. Sessantuno anni, originario di Pescara, è risultato il primo in graduatoria nel concorso bandito nei mesi scorsi da Ares per l’Asl Ogliastra. Il professionista subentra a Sergio Mario Pisu. Le impressioni iniziali del primario sono eccellenti: «Il personale del Laboratorio analisi è composto da professionisti entusiasti del proprio lavoro. Si tratta di un’équipe molto giovane, un aspetto che ritengo positivo, perché i giovani hanno sempre voglia di crescere e di non sedersi sulle proprie abitudini». Prima del suo approdo in Ogliastra, Savini ha diretto per otto anni il laboratorio di Tossicologia dell’ospedale Santo Spirito di Pescara che ha fondato come unità operativa ed è tuttora riferimento regionale per l’Abruzzo. In precedenza è stato responsabile per lo sviluppo di Biotecnologie avanzate per il Laboratorio analisi dell’ospedale di Pescara. Il neo primario può vantare pubblicazioni in prestigiose riviste internazionali. (ro. se.)

