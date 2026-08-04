La Ztl slitta ancora, le strisce blu no 

Doveva servire a chiudere i conti su Ztl e parcheggi. Ha finito per riaprire quelli, ben più delicati, della maggioranza. L’ultimo vertice del centrodestra consegna al sindaco Massimiliano Sanna un nuovo grattacapo politico. Stavolta a battere i pugni sul tavolo sarebbe stato il Partito sardo d’azione, tornato a rivendicare la presidenza della Fondazione Oristano nel rispetto degli accordi di coalizione. Sullo sfondo restano una Ztl ancora ferma ai box e un centrosinistra che prova a presentarsi come alternativa di governo.

Il vertice

Dopo settimane di rinvii i segretari dei partiti di maggioranza sono tornati a sedersi attorno allo stesso tavolo. Presente anche l’assessore alla Viabilità, Paolo Angioi. Sul tavolo due pratiche ormai non più rinviabili: la riorganizzazione dei parcheggi a pagamento e l’avvio della Zona a traffico limitato. A sparigliare le carte, però, sarebbe stato il segretario provinciale del Psd’Az, Domenico Gallus. Il confronto si sarebbe acceso sulla presidenza della Fondazione Oristano. I Quattro Mori rivendicano la nomina di un proprio esponente, mentre la carica è ancora ricoperta da Carlo Cuccu, passato nel frattempo a Forza Italia. Da qui l’aut aut che avrebbe scandito il vertice: settembre come termine ultimo per sbloccare la partita, altrimenti il Psd’Az è pronto ad aprire la crisi.

Strisce blu

Sul piano amministrativo, invece, sarebbe arrivato il via libera politico alla gara d’appalto esterna per il servizio dei parcheggi a pagamento. La nuova organizzazione dovrebbe prevedere anche circa 200 stalli blu in meno, tenendo conto del calo demografico che ha fatto scendere Oristano sotto i 30mila abitanti. La delibera dovrebbe approdare oggi in Giunta per consentire la chiusura della gara prima della scadenza della proroga tecnica, fissata a ottobre.

La Ztl

Spazio anche alla Ztl, il cui avvio continua a slittare nonostante venga annunciato da mesi. L’obiettivo adesso sembra quello di avviare la fase sperimentale dopo l’estate, ma serve ancora il via libera definitivo alle modifiche della delibera che firmerà Paolo Angioi.

I progressisti

Sul fronte opposto, intanto, il Campo progressista prova a sfruttare le difficoltà del centrodestra. Le forze della coalizione (Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Progressisti, Sinistra Futura, Alleanza verdi e sinistra, Orizzonte Comune, Uniti per Todde, Partito socialista italiano e Forza Paris) hanno rilanciato il percorso unitario in vista delle prossime amministrative. L’obiettivo, si legge nel documento diffuso al termine dell’incontro, è costruire «una proposta di governo per Oristano» aperta «al civismo, all’associazionismo e alle forze vive del territorio». Nel mirino finiscono gli ultimi anni di governo del centrodestra: «Divisioni e una crescente litigiosità hanno danneggiato l’attività amministrativa e la capacità di programmazione della città». Da qui la volontà di costruire «un progetto di governo credibile, capace di rilanciare Oristano come città capoluogo e guida dello sviluppo della provincia».

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