La Ztl scuote (anche) la maggioranza 

«Stiamo valutando seriamente l’opzione di non partecipare più ai lavori del Consiglio comunale, come gesto di protesta contro l’attuale gestione autoritaria e antidemocratica della Giunta e del sindaco». Con queste parole i consiglieri del gruppo “Iglesias Avanti”, Federico Melis e Gianna Concu fanno tremare i banchi della maggioranza.

Il dissenso

Eletti nella lista “Mauro Usai sindaco”, Melis e Concu avevano manifestato il dissenso verso il presunto mancato coinvolgimento dei membri della lista stessa sulle decisioni e sulle scelte politiche, uscendo dalla squadra che aveva ottenuto il maggior consenso alle scorse elezioni comunali, aderendo prima al gruppo misto e successivamente fondando il gruppo “Iglesias Avanti”. Ora a distanza di qualche mese, arriva un’ulteriore presa di posizione che rischia di modificare il profilo e gli equilibri dell’assemblea civica. «Da tempo i consiglieri comunali sono esclusi dalle riunioni di commissioni, luoghi istituzionalmente deputati alla discussione e alla presa di decisioni fondamentali per la nostra città. - afferma Federico Melis - Questo atteggiamento mina la legittimità del loro ruolo, ma ostacola anche il corretto funzionamento democratico del nostro Consiglio comunale».Nei giorni scorsi i consiglieri di minoranza Luigi Biggio (FdI) e Simone Saiu (Insieme), avevano denunciato le medesime dinamiche, accusando la Giunta di non aver coinvolto in alcun modo i consiglieri comunali nelle decisioni che avrebbero condotto alla nascita del nuovo regolamento concernente la zona a traffico limitato.

L’esclusione

Ora le accuse di una scarsa implicazione dei protagonisti presenti in Aula sulle decisioni relative al governo cittadino, arrivano anche da due membri della maggioranza: «I consiglieri comunali sono i veri volontari della nostra città, dedicando tempo ed energie senza alcuna remunerazione, con il solo obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini d’Iglesias. - commenta Gianna Concu - Tuttavia, la continua esclusione e la mancanza di rispetto verso il loro operato, stanno rendendo impossibile svolgere il loro mandato in modo efficace e dignitoso».

Il gesto di protesta di Melis e Concu potrebbe sfociare a breve nella mancata partecipazione ai lavori del Consiglio: «Esortiamo la Giunta ed il Sindaco - concludono i due - a rivedere immediatamente le proprie posizioni e a ristabilire un clima di collaborazione e rispetto reciproco, indispensabile per il bene comune della nostra città. Riteniamo che senza un vero e proprio coinvolgimento dei consiglieri, non sia possibile garantire una rappresentanza equa e trasparente».

