10 febbraio 2026 alle 00:48

La Ztl riaccende gli animi prima del Consiglio 

Sembra che i mali di Oristano, per una parte della maggioranza che regge la Giunta Sanna, siano tutti racchiusi in un acronimo: Ztl. E così va ora in onda la replica del film che gli oristanesi si sono sorbiti tre mesi fa quando Fratelli d’Italia, Udc e Partito sardo d’Azione dopo giornate di fuoco e rivolte avevano presentato alla fine una mozione nella quale si chiedeva la revoca in autotutela della delibera sulla Ztl. Poi l’incontro con il sindaco e con l’alleato Forza Italia aveva rasserenato gli animi e la mozione finita nel cestino.

L’intesa trovata era chiara: i tre gruppi avrebbero dovuto presentare le proposte di modifica alla Ztl per poi trovare tutti insieme una sintesi. Anche perché, giusto ricordarlo, l’adozione non era in discussione: l’ok era arrivato prima da tutta la Giunta e poi il regolamento approvato in Consiglio dalla maggioranza.

E siccome però il tempo stringe, le spese per allestire i varchi e acquistare le telecamere sono già state affrontate, pochi giorni fa l’assessore alla Viabilità ha ricordato che la Ztl partirà a inizio primavera. È bastato questo annuncio sulle colonne de L’Unione Sarda per scatenare l’ira di FdI, Udc, Psd’az che hanno chiesto al sindaco di togliere la delega alla Viabilità all’azzurro Ivano Cuccu. Richiesta per ora non accolta, e stasera in Aula si parla di bilancio: coincidenza? Non sembra.

Intanto la città fa i conti con strade disastrate, impianti sportivi trascurati (palestre allagate e campo di atletica-patate), decoro fantasma, lavori fermi al palo (mercato di via Mazzini e porticciolo), “Oristano servizi” senza piano industriale (con conseguenze sulla cura del verde). Problemi a quanto pare poco importanti forse perché non si racchiudono con un acronimo. ( m. m. )

