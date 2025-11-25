La Ztl piace, ma non a tutti 

È il classico tema che divide. Così come accadde in città con le Aree pedonali: tutti contrari ieri ma oggi sarebbe impossibile cancellarle. La Zona a traffico limitato richiama molto quel capitolo della storia oristanese anche se, a onor del vero, in questo caso favorevoli e contrari si equivalgono. La Ztl sta infiammando le segreterie dei partiti, soprattutto alla luce della mozione attraverso cui FdI, Udc e Psd’Az hanno chiesto al sindaco, e ai loro alleati, la sospensione dell’iter. E diventa per l’ennesima volta tema di discussioni nei bar e tra i negozianti del centro.

Contrari

Rita Musso, presidente del Centro commerciale naturale e negoziante in piazza Eleonora, va dritta al punto: «Non è strettamente necessaria, non è una priorità. Prima servono i parcheggi. I negozi stanno chiudendo, sarebbe il colpo di grazia. Rischiamo di diventare una riserva indiana dove si entra solo per vedere se siamo ancora vivi». A darle man forte, poco distante, c’è Giovanni Melis, 33 anni dietro il bancone di una gioielleria: «Il centro declina da tempo. Che bisogno c’è della Ztl? Non c’è traffico, non c’è inquinamento. Dopo le 17 qui c’è solo il deserto».

Favorevoli

Sul fronte opposto non mancano gli entusiasmi. Cristiana Ligas, nella bottega Il Geco: «Sono d’accordissimo. La gente deve imparare a parcheggiare e camminare, come accade altrove. È un modo per salvaguardare il centro dal traffico». E suo padre rincara: «Semmai bisognerebbe ampliare le zone pedonali». Sulla stessa linea anche Marcello Pulisci, ristoratore di piazza Giovanni Paolo II: «Quando una persona vuole, arrivare da te senza problemi. La Ztl esiste in tutte le città. Se devo trovare un difetto, bisognerebbe curare meglio le vie del centro: solo così la gente torna a passeggiare con piacere».

Possibilisti

In mezzo ai due blocchi ci sono quelli che cercano un punto di equilibrio. Come Gian Mario Sanna, commerciante in piazza Eleonora: «La Ztl esiste da anni. Il problema è chiudere tutti gli accessi, come piazza Manno o con i “panettoni” in fondo a via Eleonora. In caso di emergenza diventa un problema». Ed evidenzia un’altra criticità: «Servono più controlli. In piazza Eleonora sfrecciano bici e monopattini mettendo a rischio i pedoni». Anche i residenti del centro sono divisi con il fronte dei no e dei sì che a più riprese, nel corso del tempo, hanno presentato in Comune petizioni e raccolte di firme.

Il punto politico

Intanto dentro il Palazzo il sindaco ha anticipato a domani il vertice di maggioranza forse per scongiurare un’assenza di massa in Consiglio comunale. Sul tavolo non solo varchi elettronici o pedonalizzazioni, ma la tenuta della coalizione. Ieri Sanna ha incontrato il capogruppo dell’Udc, Vincenzo Pecoraro, e quello di FdI, Giuseppe Carboni. «La riunione è terminata con la disponibilità delle parti per vedersi con tutte le componenti politiche per definire gli aspetti della Ztl», sottolinea Michele Piredda, segretario cittadino dell’Udc. E precisa che «l’Udc è strutturato sia a livello comunale che provinciale preparandosi per le prossime elezioni comunali» ma al momento non esiste l’intenzione di far cadere la maggioranza. Ieri è intervenuto anche Sardegna al Centro 20Venti. «Il nostro gruppo presenterà un'integrazione all'interrogazione di Udc, Psd'Az e FdI chiedendo il ritiro della delega dell'assessore», dice il segretario provinciale, Giancarlo Mameli.

