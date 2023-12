«La Ztl in centro sarà operativa» 

A furia di rinvii, di anni ne sono passati più di quindici. La Zona a traffico limitato in vigore nel centro storico non è mai stata operativa sul serio: esiste sulla carta, rimbalza da un programma all’altro delle varie amministrazioni civiche, ma nei fatti una rigida applicazione (tolta la parentesi dello scorso giugno con la raffica di multe apparsa sui parabrezza delle auto parcheggiate nel strade del centro) non si è ancora vista davvero.

La svolta

Stavolta, però, l’assessore all’Urbanistica, Ivano Cuccu, è deciso a fare sul serio: «Entro il 2024 si accenderanno varchi e telecamere», promette.

Una decisione che era stata annunciata già mesi fa ma che, complici i malumori di commercianti e associazioni, era stata riposta nel cassetto. Ora la redazione del nuovo Piano urbano della mobilità sostenibile e del Piano del Traffico ha rimesso in moto l’iter.

L’incontro

«Giovedì 14 è prevista una prima informativa alla quale saranno invitati a partecipare tutti i consiglieri comunali - afferma l’esponente dell’esecutivo Sanna - i vertici di Leganet, la società romana alla quale è stato affidato l’incarico di elaborare i due strumenti di pianificazione, illustreranno l’iter in corso».

La strada è ancora lunga, perché dopo la stesura (che dovrebbe essere completata entro i primi mesi del nuovo anno) i Piani dovranno essere sottoposti all’attenzione della Giunta, dell’assemblea civica e delle associazioni.

Di approvazione definitiva si dovrebbe parlare entro giugno, ma intanto l’appuntamento di metà mese sarà l’occasione per riaprire il discorso sull’applicazione della Ztl.

La scadenza

«È scritto anche nel Documento unico di programmazione: entro fine 2024 le limitazioni al traffico entreranno in vigore a pieno regime - precisa Ivano Cuccu - lo dobbiamo ai residenti, non possiamo favorire esclusivamente le attività commerciali. Chi ha scelto di abitare nel centro storico non deve essere penalizzato; parcheggiare è diventata ormai un’impresa».

Le ipotesi

Sulle modalità di applicazione del provvedimento il discorso è ancora aperto, le ipotesi in campo sono numerose. «Si potrebbe, ad esempio, valutare di lasciare libera la circolazione e riservare i parcheggi ai residenti - osserva l’assessore Cuccu - si potrebbe regolamentare la sosta dei titolari di esercizi commerciali per il carico e lo scarico delle merci. Non escludiamo di vietare l’accesso a mezzi pesanti per salvaguardare la pavimentazione».

Per ora supposizioni, mentre è certa l’entrata in funzione delle telecamere entro la fine del prossimo anno.

L’ordinanza

Oggi, sulla base delle delibere di Giunta comunale del 2006 e del 2007, la circolazione e la sosta (nei limiti delle altre regole del Codice della Strada) sono consentiti la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 19.30.

Far rispettare la norma, però, non è affatto semplice anche alla luce della cronica carenza di organico del Corpo di polizia municipale. Ed ecco perché prima di stringere le maglie della Ztl è fondamentale che vengano posizionate le telecamere nei varchi del centro che registreranno le auto che possono entrare perché registrate con il pass.

