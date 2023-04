La “zona Zappa” questa volta è fatale ai rossoblù 

Chiamatela “Zona Zappa”, anche se stavolta si è trasformata in un boomerang. Dopo i gol segnati contro Ascoli (all'88') e Reggina (addirittura al 93'), stavolta il numero 28 del Cagliari ha lasciato il segno sulla partita con l'intervento che ha provocato il rigore realizzato da Larrivey e che ha regalato il pareggio al Südtirol.

Su e giù

Anche ieri, contro la formazione di Bisoli, l'ex Pescara ha vissuto un pomeriggio da protagonista. Nel primo tempo, grande spinta sulla destra, con una conclusione salvata da Poluzzi, ma anche qualche incertezza in fase di ripartenza, con palloni persi in zone delicate del campo a mettere in difficoltà la difesa. Nella ripresa, Zappa ha fatto attenzione alle incursioni ospiti, preoccupandosi di non scoprire troppo la sua zona. Poi, ecco i giri finali di lancette. E al 38', intercetta una conclusione di Lunetta. Immediate le proteste degli ospiti, mentre il gioco continua per diversi minuti. Fin quando l'arbitro Prontera non ascolta la chiamata del Var, che mette in evidenza il braccio galeotto del rossoblù, staccato dal corpo e toccato dal tiro. E' rigore e Larrivey non sbaglia. Non bastasse, l'impatto sul braccio costa anche un cartellino giallo pesantissimo, visto che farà scattare la squalifica. Al 44' la “Zona Zappa” potrebbe riportare il sorriso in casa Cagliari: su un pallone raccolto al limite dell'area, il numero 28 scarica il destro che però finisce preciso preciso tra le braccia del portiere del Südtirol. Ultima speranza svanita, stavolta la “Zona Zappa” è fatale. (al.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA