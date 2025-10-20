«La zona rossa sarebbe un boomerang» 

Le pozze di sangue in via Sicilia e in via Napoli non ci sono più. Gli operatori dell'igiene del suolo le hanno tolte domenica prima dell’alba con i lavaggi delle strade. Ma alla Marina, dove sabato scorso è stato accoltellato un quindicenne da un coetaneo durante l’ennesimo weekend di risse e alcol, resta la paura e la preoccupazione. Basta fare una passeggiata per comprendere il disagio di residenti e commercianti. «Basta minimizzare, quello che è accaduto sabato sera è l’epilogo di una fenomeno che denunciamo da troppo tempo», dice Sandra Orrù, residente alla Marina e portavoce dell’associazione dei residenti Apriamo le finestre alla Marina. «Se oggi siamo arrivati a questo punto è perché in questi anni non sono state adottate azioni incisive ma sono state solo messe delle “pezze” che solo in parte hanno funzionato ma nel complesso non hanno portato i risultati sperati», cioè la fine della malamovida. Ecco perché, tutti insieme, commercianti e residenti ora chiedono «più controlli e sanzioni a chi vende alcol ai minorenni e un presidio fisso delle forse dell’ordine, almeno il venerdì e il sabato», spiega Alberto Melis, titolare del ristorante Antica Cagliari.

La zona rossa

Di fronte a una situazione che sembra fuori controllo, «solo il sabato e qualche volta il venerdì», precisano tutti, residenti e commercianti esprimono dubbi sull’ipotesi di allargare in Marina le prescrizioni fissate in piazza del Carmine con la zona rossa. «È una ipotesi da prendere con le pinze», spiega ancora Alberto Melis, «il rischio, infatti, è che alla fine si penalizzino le attività commerciali. Bisogna capire come la vorrebbe declinare, ritengo che al momento la soluzione immediata sia un sistema di controlli rigido ed efficace contro coloro che infrangono le regole», aggiunge. Il concetto lo ribadisce Alessandro Olisterno, titolare del Maverick: «La zona rossa potrebbe essere un vantaggio per un verso ma un grande svantaggio per un altro. Cosa accadrebbe se ai turisti venisse dato il messaggio errato che la Marina non è un quartiere sicuro? Le attività commerciali lavorerebbero meno, ci sarebbero meno buste paga e più disoccupazione. No», dice ancora, «bisogna incrementare i controlli, applicare le sanzioni e se serve aumentare, chi di dovere, anche le pene. Il tutto dentro un percorso culturale per combattere il disagio giovanile»

La preoccupazione

Ogni sabato, dopo le 18, la Marina si trasforma: prima, i turisti, le famiglie con i passeggini, i lavoratori che allestiscono ristoranti e locali per la sera. Poi risse, grida, malori, coltelli, droga e alcol. Cominciano i giovanissimi, e dopo le 21 è il “turno” degli adulti che vanno avanti fino a notte fonda. Via Baylle a Piazza Sant’Eulalia, via Barcellona, via Napoli, via Sicilia. «La Marina non è risse e alcol e degrado», dice Michele Ruda, residente. «Il sabato si verificano questi episodi di malamovida quindi intensifichiamo i controlli ma parallelamente lavoriamo per un cambimento culturale sui giovani», aggiunge. «Ora bisogna che tutti affrontino il problema di petto», sottolinea Sandra Orrù, «esiste un regolamento di polizia urbana, esiste un decreto sicurezza che parla delle città. Gli strumenti ci sono, magari andrà bene anche la zona rossa, forse, non lo so, ma cominciamo ad applicare gli strumenti che già esistono. Parallelamente serve un lavoro nelle scuole, nelle famiglie, nelle istituzioni. Noi ci siamo, anche la parrocchia di Sant'Eulalia fa la sua parte, sia denunciando gli episodi di violenza, sia con le azioni religiose. Facciamo in modo che episodi come quello di sabato scorso non si ripetano più».

