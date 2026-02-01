La zona industriale ostaggio del traffico 

Manovre azzardate, auto lanciate a tutta velocità, segnaletica poco chiara. Questa la situazione della viabilità tra via Mandas, via Primo Maggio, statale 554 e zona industriale di Quartucciu. Per gli operatori commerciali il problema non è dunque il calo degli affari ma le criticità legate alla sicurezza stradale che denunciano ormai da anni.

Semaforo e velocità

Con in aggiunta il problema del semaforo alla fine della via che crea ingorghi e incidenti, come spiega Valerio, gestore del Cueva Rock: «Uno dei nodi principali è il semaforo arrivando dal centro urbano. Le carreggiate permettono entrambe la svolta sinistra o proseguire dritti. I cambi improvvisi di direzione causano tanti problemi agli automobilisti». Il problema maggiore però, resta quello della velocità: «Chi arriva dalla 125 prende velocità per la pendenza della strada senza nemmeno rendersene conto – aggiunge –. La presenza dei mezzi pesanti, che devono giustamente fare manovra, aumenta il rischio. Sarebbe davvero utile avere una maggiore illuminazione della strada, più cartelli che segnalino i limiti di velocità e l’installazione dei dissuasori, che avevamo chiesto ma non sono stati accolti. Eviterebbero episodi drammatici».

Preoccupazioni condivise da Maurizio, titolare del colorificio nella zona industriale: «Il problema principale è la maleducazione delle persone alla guida. I sorpassi azzardati sono all’ordine del giorno, nonostante la presenza di tanti camion. Negli svincoli e incroci il problema si accentua, tante persone svoltano anche quando la strada non lo permette, solo per risparmiare qualche secondo, a danno della sicurezza di tutti».

Il Comune

Secondo il sindaco di Quartucciu Pietro Pisu, la rimodulazione della 554 permetterebbe di risolvere tanti problemi: «In via Primo Maggio, effettuiamo costantemente dei controlli sulla velocità delle auto. Le sanzioni riguardano soprattutto l’eccesso di velocità. Riguardo la 554 invece, da tempo sosteniamo che debba essere completamente ridisegnata, non può più accogliere quel volume di traffico. Essendo una strada che attraversa tutti i Comuni sino ad arrivare a Cagliari, dovrebbe essere gestita dalla città metropolitana». Peril primo cittadino, il nodo cruciale della viabilità sta nel semaforo: «Ha bisogno di una rimodulazione dei tempi di cambio delle fasi così da gestire meglio i flussi di traffico, i più importanti oggi scattano in contemporanea, creando ingorghi e code. Con l’Università di Cagliari stiamo lavorando ad uno studio sulle strade di Quartucciu, compresa la 554, per individuare soluzioni alternative».



