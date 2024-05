«La zona industriale è davvero rinata» 

La zona industriale è finalmente rinata. Era il 2018 quando il Comune di Iglesias decise di scommettere sul rilancio dell’area acquisendo l’Ex Zir. Gradualmente, mentre gli investimenti effettuati hanno permesso degli interventi volti alla miglioria della viabilità, all’installazione dell’illuminazione pubblica e alla predisposizione della fibra ottica, si è lavorato in sinergia con l’associazione “Operatori economici della zona industriale” (che su 95 attività presenti nell’area, vanta oltre 60 soci) e ora nell’area Ex Zir ad investire sono anche delle realtà che arrivano dalla Penisola.

Le aziende

Ha messo casa a Iglesias anche un birrificio il cui brand è presente in tutto il territorio nazionale: «Una decisione favorita anche dalle procedure snelle per l’iter. - spiega l’assessore alle Attività produttive Daniele Reginali - Il sodalizio con la nostra area industriale è decisamente solido ed è una notizia recente il fatto che l’azienda abbia deciso di dare a una birra il nome della nostra città». Con 500 buste paga, l’area industriale rappresenta ad oggi una realtà consolidata che intende alzare l’asticella: «L’illuminazione pubblica è già attiva e grazie alla cifra risparmiata sui costi energetici, verranno dotate d’illuminazione anche le zone al momento sprovviste. - spiega l’assessora con deleghe al Patrimonio e alle Manutenzioni Giorgia Cherchi - Anche gli impianti per la fibra ottica sono già pronti e a breve verrà installata la nuova cartellonistica».

Dalla Regione arriveranno dei fondi che consentiranno di coprire le spese per gli interventi di collegamento della condotta dell’acqua potabile per un’area sguarnita: «È fondamentale dotare l’intera zona di tutte le infrastrutture e dei servizi. - prosegue Reginali - Altrettanto importante è il dialogo e la collaborazione della stessa amministrazione con gli operatori delle attività presenti; nell’ultimo incontro effettuato si è fatta chiarezza sulla necessità di un’operazione di promozione che possa rendere sempre più appetibile l’area».

L’immagine

La promozione che il presidente dell’associazione “Operatori economici della zona industriale”, assicura sia in fase di lancio: «Stiamo organizzando una serie di iniziative che saranno in grado di dare ulteriore visibilità all’Ex Zir - dice Davide Loni - Una delle strategie che attueremo sarà quella di lavorare in sinergia anche con le attività commerciali del centro storico. Negli ultimi anni la nostra associazione ha avuto un’impennata di nuovi soci, rappresentiamo i tre quarti di tutte le realtà presenti e l’obiettivo è quello di cercare d’inglobare ogni singola attività. A breve partiranno dei nuovi servizi di manutenzione della zona, che consentiranno di renderla e mantenerla ancora più decorosa».

