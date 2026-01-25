“La Zona Grigia” per non dimenticare 

Una riflessione sulla banalità del male e sui compromessi con il potere: “La Zona Grigia”, con drammaturgia e regia di Roberta Locci, produzione Teatro Actores Alidos in cartellone martedì e giovedì alle 11.30 al Teatro Massimo di Cagliari per la Stagione di Teatro Ragazzi 2025-2026 organizzata dal CeDAC affronta il tema della responsabilità individuale. Sotto i riflettori Michela Cogotti Valera, Stefano Cancellu e Roberta Locci, protagonisti della pièce ispirata alle figure dei kapòs dei lager descritti da Primo Levi ne “I sommersi e i salvati” ed alle inquietanti conclusioni tratte da Hannah Arendt nel celebre saggio-reportage sul processo ad Adolf Heichmann.

In occasione della Giornata della Memoria, un duplice appuntamento dedicato alle alunne e agli alunni delle scuole secondarie, per ricordare la tragedia della Shoah e interrogarsi sugli interrogativi cruciali che scaturiscono da ciò che accaduto – in particolare le discriminazioni e la persecuzione nei confronti degli ebrei, le deportazioni e l'orrore dei lager, l'idea e l'attuazione della “soluzione finale” – in primis sui limiti dell'agire umano e sui principi etici e morali, come sulla capacità di distinguere il bene dal male.

“La Zona Grigia” fa riferimento all'ambiguità dei comportamenti e perfino dei pensieri di coloro che più o meno consapevolmente decidono di “collaborare” con il regime, trasformandosi da vittime in carnefici, divenendo essi stessi uno strumento nelle mani dei propri aguzzini per infierire sui propri simili. Nel suo libro Primo Levi mette l'accento sulla coercizione esercitata dal potere centrale, per i cui i “complici”, spesso involontari o comunque condizionati dalle circostanze, si ritrovano a esercitare un ruolo odioso, barattando la propria dignità e rinunciando alla propria umanità nel tentativo di ottenere quei privilegi che permettano loro di sopravvivere. Nella visione dell'intellettuale e scrittore, nel lager si replicano in forma estrema le dinamiche sociali e i conflitti di classe, con la distinzione tra servi e padroni, e il nazismo ha saputo sfruttare abilmente il meccanismo del divide et impera, premiando i mediocri al di là dei loro meriti, in cambio della fedeltà. Ne “La banalità del male” Hannah Arendt sottolinea come la figura di Adolf Heichmann presenti quei requisiti utili al consolidamento di una struttura gerarchica, ovvero la sua intrinseca debolezza determinata dal senso di inadeguatezza.

