La zona di Simbirizzi invasa dai rifiuti, i volontari li raccolgono   

Si sperava che le foto trappola tenessero definitivamente lontano gli incivili, invece l’area attorno al Simbirizzi era di nuovo un letamaio. Lo hanno scoperto i soci del Comitato di Margine Rosso che insieme ad altri volontari nei giorni scorsi hanno organizzato una passeggiata ecologica nella zona. Risultato? Tonnellate di rifiuti segnalate da tempo.

«Il nostro scopo in questa passeggiata», spiega il presidente del Comitato di Margine Rosso Emanuele Contu, «era di suddividere l’ammasso di rifiuti nelle varie tipologie, in modo da rendere ancor più agevole il ritiro. Dopo il nostro intervento, ingombranti, secco e ferro son pronti ad esser ritirati.Abbiamo cercato di ripulire il più possibile in vista di venerdì quando nell’area del Lago Simbirizzi arriveranno turisti da tutta Italia e non solo, nell’ambito del festival “Itaca” per visitare i fortini bellici presenti. Oltre a questa azione abbiamo reso più gradevole anche l'ingresso all’area dove la sbarra si presentava arrugginita e pericolante. Ora, ha un aspetto più decoroso e l'ingresso inizia ad assomigliare a quello di un parco, forse ci siamo per il grande sogno. Un parco naturalistico e storico a due passi dalla città».

