La zippola è prodotto tradizionale italiano 

Oltre alla grande affluenza di persone che hanno affollato il paese e preso d’assalto gli stand per un evento che cresce qualitativamente di anno in anno, la 21esima edizione della Sagra della zippola va in archivio entrando nella cerchia dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani, il Pat.

Grande è la soddisfazione soprattutto da parte dell’amministrazione comunale per questo riconoscimento che premia il lavoro svolto sino ad oggi da quanti credono che questa produzione, annoverata ora fra le eccellenze nazionali, possa costituire un punto di forza per creare anche un nuovo sistema economico. Si punta insomma a qualcosa di più duraturo che vada al di là della pur importante vetrina rappresentata dalla sagra e della giornata di festa che ha richiamato visitatori da tutta la Sardegna.

«Questo - evidenzia il sindaco Gian Giuseppe Vargiu - è stato possibile grazie alla Pro Loco per l’ organizzazione attenta e scrupolosa che ha dato lustro al nostro paese, al territorio, alla storia, e alle tradizioni. Una giornata anche di grande impatto sociale soprattutto per la collaborazione dell’associazione Tocoele, della parrocchia di Santa Reparata e del Molino Masala».

