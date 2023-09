«La Zes scommessa del futuro» 

Dopo la porta sbattuta in faccia ad uno dei territori più poveri dell’Isola, Nuoro ci riprova. La provincia esclusa nel 2022 dalla Zona economica speciale, approdata in Ogliastra, con il decreto Sud votato dal Governo che sino al 2026 istituisce la “Zona economica speciale” del Mezzogiorno, rilancia le speranze per l’area industriale di Pratosardo. Il decreto ha creato fermento nelle istituzioni: dopo l’iniziativa del prefetto, Gianfranco Dionisi, che ha incontrato Confindustria e Coldiretti, le consigliere comunali del gruppo misto Maria Boi e Gabriella Boeddu presentano un ordine del giorno da discutere in aula per sollecitare la partecipazione di tutte le forze politiche «a sostegno di quella che potrebbe essere davvero l’occasione unica di rinascita del territorio».

Il Consiglio

«Il Comune dal 2018 chiede alla Regione di collegarla al porto di Arbatax come Zona economica speciale, purtroppo la nostra tesi non è passata - ricorda il sindaco Andrea Soddu - nonostante il Consiglio avesse preso posizione ufficiale con una delibera in aula cinque anni fa». Da allora si era intuita la necessità di una Zes in cui le imprese possono beneficiare di agevolazioni e vantaggi fiscali con strumenti specifici come credito d’imposta o procedure burocratiche agevolate. «Il Nuorese - sottolineano Boi e Boeddu - ad oggi è l’unica realtà esclusa dai benefici della Zes avviata in Sardegna. Ora c’è un’occasione unica che consentirebbe il superamento della attuale Zes con effetto ciambella proprio sul Nuorese».

Speranza e fiducia

Predica prudenza Agostino Cicalò, che parla di concretezza: «Se non vediamo il piano strategico della Zes che destina i soldi non esultiamo». Anche il presidente del Consorzio operatori di Pratosardo, Giampiero Pittorra, è prudente: «Aspettiamo novità importanti perché la Zir Nuoro è totalmente esclusa da una fiscalità di vantaggio, anzi da noi c’è uno svantaggio infrastrutturale e fiscale, speriamo siano decreti attuativi che portino una boccata ossigeno. Era la cosa giusta da fare da subito, le piccole zone franche locali avrebbero accentuato le differenze tra i territori svantaggiati».

Per le consigliere Boeddu e Boi c’è un connubio capace di far cambiare marcia e in un solo colpo dare risposte allo spopolamento delle zone interne: «La candidatura del territorio ad ospitare l’infrastruttura di ricerca internazionale dell’Einstein Telescope, a Lula, insieme alla Zes, realizzerebbe in modo indiscutibile quella sinergia vincente per far rinascere e ripartire il nostro territorio».

Interlocutore cercasi

Il sindaco Soddu insiste: «Le Zes sono uno strumento importante di sviluppo economico, e devono essere soprattutto relative alle zone interne della Sardegna. Quando recentemente sono state fatte le Zes, io ho interloquito con il Centro regionale di programmazione, ma la normativa non la faceva rientrare. Qualcosa cambia - ricorda Soddu - ma il Centro regionale di programmazione è da due anni senza direttore e non c’è un interlocutore, chi deve decidere o farsi promotore non esiste. Abbiamo difficoltà ad avere un interlocutore, anche con la partita del Fsr 2020-2027 bloccata. Sono circa 20 milioni per la nostra città, e tanti per le città medie. Soldi bloccati perché non c’era un funzionario nel Centro di programmazione che firmasse. Cercheremo una interlocuzione con il Centro regionale di programmazione e con il commissario delle Zes Sardegna Aldo Cadau, perché sosteniamo che il collegamento tra Nuoro e Arbatax, sia più che sufficiente dal punto di vista normativo per ipotizzare la ricorrenza del presupposto di una Zes a Nuoro».

