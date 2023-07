«La Zes per collegare Tossilo al porto di Oristano» 

Il commercio, le attività produttive, il lavoro sono al centro del programma per i prossimi cinque anni dell’amministrazione di Macomer capeggiata dal sindaco neo eletto Riccardo Uda. In primo piano l’istituzione di una Zona economica speciale per collegare l’area industriale di Tossilo con siti di interesse economico, votati a import ed export. Un progetto che il sindaco definisce elemento qualificante del programma, messo come obiettivo primario dell’azione amministrativa. «Vogliamo collegare Tossilo col porto industriale di Oristano. Diventa una grande opportunità di sviluppo di tutta la Sardegna centrale, con ricadute importanti - dice Uda - ci stiamo già lavorando con incontri con le amministrazioni comunali di Oristano e Santa Giusta». Il sindaco ha parlato di lavori pubblici e viabilità, sport e tempo libero, protezione civile, piano del decoro urbano, del verde urbano, del monte Sant’Antonio, gestione dei rifiuti, ambiente e territorio, cultura, politiche sociali, scuole e sanità, rapporti con enti sovracomunali e istituzionali. «Ci asteniamo - ha detto Luca Pirisi dall’opposizione - il documento programmatico è inadeguato e generico. Dateci un elemento di confronto». Dalla minoranza arrivano anche le perplessità di Rossana Ledda che, pur condividendo alcuni punti, ha dichiarato l’astensione. Gianfranco Congiu ha fatto i conti in tasca su alcune spese.

