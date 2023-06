La Zes attira cinque nuove imprese 

Le imprese all'interno delle Zes possono beneficiare di agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative grazie allo snellimento delle procedure. E proprio su questo punto batte il presidente del Consorzio Industriale Franco Ammendola: «Il fatto di poter avere autorizzazioni in tempi ristretti e certi è un fattore determinante per chi vuole investire. Ne è l'esempio, l'abbiamo visto con il commissario, di autorizzazioni rilasciate in 15 giorni. Tempi a cui gli imprenditori non sono abituati. È un momento importante per la nostra area industriale, guardiamo con fiducia il futuro».

Nelle incertezze degli ultimi tempi che hanno visto un meticoloso lavoro di verifica e mappatura delle particelle da parte del commissario Zes e del Cipo, si aprono scenari positivi. Sono infatti cinque le domande di nuovi insediamenti per iniziative imprenditoriali da realizzarsi all'interno di queste aree. Si tratta di piccole e medie imprese ma anche grandi realtà locali e non, che vogliono investire. Parliamo di aziende di vari settori: dalla lavorazione del marmo al legno, dalla meccanica e altre attività industriali e artigianali. Dopo i due player mondiali della nautica da diporto come San Lorenzo e Ferretti un’altra lieta novella. «Queste richieste fanno presagire che ci sia un reale interesse verso questa zona», ha detto il commissario Zes Aldo Cadau che nei giorni scorsi ha fatto tappa al Consorzio Industriale per un incontro con gli operatori utile a fare il punto della situazione. «La Zes da sola non può essere la soluzione risollevare le sorti di un territorio – ha ribadito – ma è una grande opportunità se questo strumento viene sfruttato».

Cinque nuove imprese nella Zes. Ci sono voluti anni per l'attivazione delle zone economiche speciali ma ora qualcosa si muove. All'Ogliastra sono destinati 57 ettari di cui fanno parte le zone retroportuali e gran parte dell'area industriale in capo al Consorzio. La perimetrazione segue la mappatura del piano regionale. Restano fuori le aree ex Cartiera.

Opportunità

Agevolazioni

Le imprese all'interno delle Zes possono beneficiare di agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative grazie allo snellimento delle procedure. E proprio su questo punto batte il presidente del Consorzio Industriale Franco Ammendola: «Il fatto di poter avere autorizzazioni in tempi ristretti e certi è un fattore determinante per chi vuole investire. Ne è l'esempio, l'abbiamo visto con il commissario, di autorizzazioni rilasciate in 15 giorni. Tempi a cui gli imprenditori non sono abituati. È un momento importante per la nostra area industriale, guardiamo con fiducia il futuro».

Sono sei le Zes in Sardegna in altrettanti porti isolani e zone retroportuali per un totale di 2700 ettari. All'Ogliastra spettano 56 ettari, la zona più piccola. Resterebbero ancora da assegnare circa 50 ettari di superficie residua. Su questo si sta lavorando, affinché nessuno resti fuori.

