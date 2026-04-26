la zampata vincente dell’olbia 

Olbia 2

Anzio 1

Olbia (3-4-3) : Viscovo; Cubeddu, Putzu, M. Perrone; Cabrera (33’ st Anelli), Saggia, Biancu, Gaye (10’ st Petrone); Furtado, Ragatzu (45’ st Oproiescu), Santi (27’ st Deiana Testoni). In panchina Testagrossa, Marrazzo, Islam, Tomaselli, Di Nardo. Allenatore Livieri.

Anzio (4-3-3) : Stancampiano; Corelli, Di Razza, Dalla Valle, Corradini (33’ st Salvador); Gesmundo, Laribi, Pirani; Carnevale, Andrade (27’ st Mancini), Bencivenga. In panchina Ciotti, Cozzolino, Noce, Busti, Napoleoni, Rosania. Allenatore Masahudu.

Arbitro : Zito di Rossano.

Reti : pt 31’ Saggia, 39’ Andrade (r); st 32’ Cubeddu.

Note : espulsi il dirigente dell’Olbia Corda dalla panchina e Carnevale per l’Anzio. Ammoniti Saggia (O), Dalla Valle, Pirani e Andrade (A). Recupero: 3’ pt-5’ st. Spettatori 493.

Olbia. Grazie alle reti di Saggia e Cubeddu e una prova di grande sacrificio l’Olbia piega l’Anzio al Nespoli 2-1 nello scontro diretto della penultima giornata di Serie D e conquista 3 punti pesantissimi in ottica playout.

Dopo una prima fase di studio Pirani testa i riflessi di Viscovo all’11’, poco dopo Gaye replica mandando sopra la traversa. Superata la mezz’ora Saggia sblocca la gara dagli sviluppi di una punizione di Ragatzu, ma il vantaggio dei bianchi dura poco: al 39’ contatto in area tra Putzu e Bencivenga per il calcio di rigore che prima dell’intervallo Andrade trasforma mandando le squadre negli spogliatoi sull’1-1.

Nella ripresa partono i cambi e volano i cartellini, l’arbitro annulla un gol a Bencivenga per fuorigioco e al 32’, da un altro piazzato di Ragatzu, Cubeddu indovina l’incornata vincente. L’Anzio chiude in dieci per il rosso diretto a Carnevale. Termina 2-1: da domani testa al derby contro la Cos per migliorare la griglia playout.

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