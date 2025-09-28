la zampata di Pinna illude il Budoni L’Albalonga pareggia su rigore 

Budoni 1
Albalonga 1
Budoni (4-2-4) : Tirelli, Taiappa, Nunez, Gomez O., Garcìa , Madero, Pinna, Furijan (22’ st Ladu), Ljubanovic, Gomez V. (37’ pt Tokic), Santoro. In panchina Budano, Barbato, Da Silva, Mihali, Sirotic, Dessena, Yanovskyy. Allenatore Cerbone.
Albalonga (4-4-2) : Munari, Terribili, Sfanò, Bensaja (21’ st Meledandri), Demoleon (1’ st Angeli), Casari, Casiello (32’ st Santoni), Succi (38’ st Greco), Ingretolli, Manca, Persichini (21’ st Coquin). In panchina Testagrossa, Torbidoni, Pasquale, Savioli. Allenatore Ferazzoli.
Arbitro : Scarano (Seregno).
Reti : pt 13’ Pinna, st 21’ Bensaja (r).
Note : ammoniti O. Gomez, Garcìa, Furijan, Santoro, Terribili, Demoleon, Succi, Coquin, allenatore Cerbone. angoli 4-2; recupero 1’pt-4’st.
Budoni. Finisce 1 a 1 tra Budoni e Albalonga con la squadra di Cerbone che muove la classifica. Resta il rammarico per il pari subito su rigore nella ripresa.
Budoni in vantaggio al 13’ grazie a Pinna che approfitta di un tocco scomposto della difesa romana, ruba palla con rapidità e fredda Munari con un tiro secco. I padroni di casa attaccano soprattutto con Santoro e Pinna, mentre l’Albalonga si rende pericoloso poche volte esprimendo un gioco più fisico che tecnico.
Il pari arriva nel secondo tempo con Bensaja grazie a un calcio di rigore concesso per un contatto in area. Un altro punto in casa bianco celeste che nonostante il buon gioco dimostrato non riesce a portare a casa i tre punti.
