VaiOnline
Al Comunale.
29 settembre 2025 alle 01:18

la zampata di Pinna illude il Budoni L’Albalonga pareggia su rigore 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Budoni 1

Albalonga 1

Budoni (4-2-4) : Tirelli, Taiappa, Nunez, Gomez O., Garcìa , Madero, Pinna, Furijan (22’ st Ladu), Ljubanovic, Gomez V. (37’ pt Tokic), Santoro. In panchina Budano, Barbato, Da Silva, Mihali, Sirotic, Dessena, Yanovskyy. Allenatore Cerbone.

Albalonga (4-4-2) : Munari, Terribili, Sfanò, Bensaja (21’ st Meledandri), Demoleon (1’ st Angeli), Casari, Casiello (32’ st Santoni), Succi (38’ st Greco), Ingretolli, Manca, Persichini (21’ st Coquin). In panchina Testagrossa, Torbidoni, Pasquale, Savioli. Allenatore Ferazzoli.

Arbitro : Scarano (Seregno).

Reti : pt 13’ Pinna, st 21’ Bensaja (r).

Note : ammoniti O. Gomez, Garcìa, Furijan, Santoro, Terribili, Demoleon, Succi, Coquin, allenatore Cerbone. angoli 4-2; recupero 1’pt-4’st.

Budoni. Finisce 1 a 1 tra Budoni e Albalonga con la squadra di Cerbone che muove la classifica. Resta il rammarico per il pari subito su rigore nella ripresa.

Budoni in vantaggio al 13’ grazie a Pinna che approfitta di un tocco scomposto della difesa romana, ruba palla con rapidità e fredda Munari con un tiro secco. I padroni di casa attaccano soprattutto con Santoro e Pinna, mentre l’Albalonga si rende pericoloso poche volte esprimendo un gioco più fisico che tecnico.

Il pari arriva nel secondo tempo con Bensaja grazie a un calcio di rigore concesso per un contatto in area. Un altro punto in casa bianco celeste che nonostante il buon gioco dimostrato non riesce a portare a casa i tre punti.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Provinciali, coalizioni in ordine sparso

Urne aperte dalle 8 alle 20. Oltre 200 candidati, votano solo sindaci e consiglieri comunali 
Roberto Murgia
Il delitto di Palau

Perizia sulle ferite di Ragnedda

Gli inquirenti si concentrano ora su due persone che lo avrebbero aiutato 
Andrea Busia
Il voto

Regionali, affluenza in calo nelle Marche

Test per la tenuta del Campo progressista e per la coalizione di Governo 
Caivano

Proiettile in chiesa a Don Patriciello

Consegnato al prete anticamorra davanti alla sottosegretaria Castiello 