30 novembre 2025 alle 00:19

La zampata di Monti manda l’Uri al primo posto 

Atletico Uri 1

Buddusò 0

Atletico Uri (3-4-3) : Cherchi, Ravot, Lintas, Canavessio (41’ st Dore), Iacob, Carlo Piga, Basciu (24’ st Fabio Scanu), Arnaudo, Monti (32’ st Leomanni), Giovanni Piga, Ricci (17’ st Federico Piga). In panchina Atzeni, Brondani da Luz, Lambroni, Lubrano, Marcomini. Allenatore Massimiliano Paba.
Buddusò (3-5-2) : Faralli, Mane, Cordoba, Ortiz, Umar, Gomis Mendhy (31’ st Castelnoble Rocha), Barilari (44’ st Fideli), Etoh Ntossui (19’ st Uleri), Balde, Sambiagio, Gassama Sarr. In panchina Sanna, Devaddis, Nieddu, Ghisu, Brailly, Delogu. Allenatore Ferruccio Terrosu.
Arbitro : Andrea Truocchio di Sassari.
Rete : pt 39’ Monti.


Uri. Vittoria di misura per l'Atletico Uri, che sul sintetico del Ninetto Martinez batte 1-0 il Buddusò e aggancia in vetta la Nuorese (ko a Ossi) e il Tempio, in campo oggi a Gavoi.
La rete che decide il match arriva al 39’: Faralli non blocca un rasoterra velenoso di Basciu e Monti è il più pronto a trovare il tap-in vincente sottomisura. Tre minuti dopo i padroni di casa sfiorano il raddoppio col bomber Ricci, che supera due avversari e cerca l’angolino, ma il portiere è bravo a deviare la spera. All’81’ gli ospiti potrebbero raddoppiare con Gassama Sarr, che addomestica un rilancio della difesa, si prepara bene per la conclusione ma non inquadra lo specchio della porta. Ripartenza urese nel recupero, con Giovanni Piga che innesca Ravot, ma la conclusione si spegne sul fondo. Finisce 1-0, con tre punti meritati che vanno ad arricchire la classifica dei giallorossi.

