La zampata di Hamilton: è la pole 104 

Budapest. La zampata di Hamilton, il colpo delle McLaren e delle Alfa Romeo, la mezza delusione delle Ferrari. Le qualifiche del Gp d’Ungheria, col nuovo format che impone l’uso di determinati pneumatici per ogni sessione, hanno un po’ ribaltato i pronostici e creato qualche difficoltà a team e piloti. La seconda posizione in griglia non va giù a Max Verstappen, battuto di soli tre millesimi, e fa gioire per la prodezza il sette volte campione del mondo che con una Mercedes non all’altezza della Red Bull ha sfoderato tutta la sua classe per conquistare la nona pole in carriera (104 totali) all’Hungaroring, dove ha vinto otto volte.

Rosse deludenti

In casa Ferrari qualifica non brillante, con Charles Leclerc sesto e Carlos Sainz undicesimo, ma se le pimpanti Alfa Romeo, quinta e settima con Zhou e Bottas, fanno relativamente paura, serviranno strategie giuste e un po’ di fortuna per tagliare la strada verso il podio alle McLaren, che occupano la seconda fila con Norris e Piastri. Secondo Frederic Vasseur, team principal del Cavallino, il risultato non è legato al nuovo format: «Non sono soddisfatto della gestione delle gomme, siamo stati allo stesso livello di Hamilton per tutta la sessione e siamo mancati proprio nel finale». Leclerc, che al contrario di Sainz è riuscito a entrare nella Q3, ha spiegato che la macchina «non era abbastanza veloce. È sensibile al vento, ne abbiamo pagato il prezzo. La gestione gomme sarà fondamentale, con scelte giuste possiamo fare un buon risultato».

La gara

In un circuito dove i sorpassi sono complicati, la partenza e i primi giri saranno decisivi e al verde sarà subito battaglia tra Hamilton e Verstappen, col primo carico di adrenalina per il risultato di ieri. «Non mi aspettavo di lottare per la pole ma ho dato il massimo», ha detto a caldo il britannico, «ho quasi perso la voce da quanto ho urlato per la gioia, come se fosse la mia prima pole, ma mi mancava da un anno e mezzo». L’ultima volta fu nel 2021. Il pilota della Mercedes è arrivato davanti a tutti con il tempo di 1’16’’609 battendo l’1’16’’612 di Verstappen, che già si vedeva in prima posizione. Molto peggio dei loro capitani nonostante la vettura uguale hanno fatto George Russell, 18/o con la seconda Mercedes, e Sergio Pérez, nono sulla Red Bull, poco davanti a Sainz. Lo spagnolo della Ferrari si è lamentato di aver dovuto fare la Q2 con le medie, con cui ha faticato per tutto il fine settimana, e prevede una gara complicata «con il traffico e l’elevato degrado delle gomme, ma faremo di tutto per recuperare terreno».

