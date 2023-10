La World Winners Cup va alla squadra di Napoli  

Il beach soccer tinge Alghero d'azzurro. A sette giorni dalla vittoria della Nazionale agli Europei, arriva la vittoria del Napoli nella World Winners Cup, il Mundialito per club che si è concluso nell'Arena allestita nel Lido di San Giovanni. I campani, che hanno schierato tre freschi campioni d'Europa (Alla, Sciacca e Zurlo), hanno battuto 6-3 i lettoni del Riga conquistando il titolo e portando a casa altri due premi: quello di miglior giocatore del torneo (Lucao) e miglior portiere (Paterniti).

Cagliari sul podio

Nel femminile, terzo posto per il Cagliari, che si è aggiudicato 5-2 la finalina sulle giapponesi del Lazo Apego. Protagonista Veronica Privitera, che ha siglato quattro delle cinque reti rossoblu e conquistato il titolo di capocannoniere della manifestazione con undici gol. Il provvisorio 4-1 è stato firmato da Maria Fabiana Vecchione. Il trofeo è andato alle ucraine del Mriya, che hanno battuto 5-3 le brasiliane del Sao Pedro.

Alghero in pole

«La nostra più grande soddisfazione è essere stati al centro dell'attenzione di tutto il mondo con una manifestazione di questa portata. Sono felicissimo e devo ringraziare tutte le persone che si sono adoperate perchè questa manifestazione potesse riuscire in questa maniera», dalla Regione al presidente della Lnd Giancarlo Abete, fino agli uomini del Comitato regionale, dichiara il presidente del Comitato regionale Figc Gianni Cadoni, che sottolinea come i match trasmessi in diretta in tutto il mondo siano stati «uno spot pazzesco per il nostro sport e per la nostra Sardegna».

Un movimento che ha portato ad Alghero una cifra stimata di 12-13mila persone al seguito delle squadre. «Sapevamo la qualità, la capacità e la potenzialità di Alghero», prosegue Cadoni, «Siamo venuti qui molto fiduciosi, sapendo che avremmo trovato ospitalità importante dall'Amministrazione comunale, ma anche da tutte le Istituzioni, che hanno fatto quadrato intorno a noi. Sapevamo di avere a che fare con un pubblico sportivo, competente, appassionato, che ci ha seguito con forza». Sottolineando i risultati sportivi importanti per la Nazionale (per la seconda volta in cinque anni, sempre ad Alghero, campione d'Europa), la vittoria del Napoli nel Mundialito maschile e il terzo posto del Cagliari nel femminile, il presidente guarda al 2024: «Alghero si è già proposta, la città ci chiede a gran voce di stare qua, come le Federazioni e le squadre, e questo non si può trascurare. Ma anche altre località turistiche importanti come Villasimius e Pula ci hanno chiesto di spostarci li. Io riunirò il Consiglio e decidere con loro cosa è meglio fare. Certamente dobbiamo alzare l'asticella, anche se è difficile farlo visto per la portata di questo evento, penso che Alghero ancora oggi sia in pole position».

