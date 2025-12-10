VaiOnline
Università.
11 dicembre 2025 alle 00:24

La Winter School sui cambiamenti climatici 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si aprirà lunedì alle 15 nell’Aula A del polo di Sant’Ignazio la Winter School “CHANGES – Civic engagement, risk Communication, Climate changes. A joint reflection on the Return project”, una tre giorni di incontri, che nasce come approfondimento sui processi comunicativi nella gestione dei rischi naturali e dei cambiamenti climatici.

La Winter School si articola in tre giornate (15-17 dicembre), in cui si alterneranno conferenze e tavole rotonde. Queste ultime, dedicate ai progetti di ricerca nazionali ed europei, costituiranno un laboratorio di confronto sulle esperienze in corso, sulle metodologie adottate e sulle sinergie possibili tra i diversi approcci al tema della gestione integrata dei rischi ambientali.

Un’attenzione particolare sarà rivolta al contributo degli studenti dell’Ateneo, che avranno l’opportunità di presentare i propri lavori e di dialogare con esperti e professionisti del settore. Gli interventi di esperti internazionali offriranno una prospettiva comparata sulle dinamiche della comunicazione del rischio e sulle strategie di prevenzione nei diversi contesti culturali e istituzionali.

La giornata conclusiva affronterà la relazione problematica tra istituzioni e media nei disastri ambientali, analizzando le tensioni tra informazione, rappresentazione e gestione dell’emergenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Egas, Todde scarica gli alleati E in Consiglio scoppia la guerra

Acqua: la presidente conferma Albieri col centrodestra. Banchi vuoti in Aula  
Alessandra Carta
Un secolo dal Nobel

Una Deledda inedita nel dialogo epistolare con Vincenzo Jerace

L’Isre riscopre lo scambio di lettere con lo scultore del Redentore 
Giovanna Pittalis
Riconoscimento

Cucina italiana, l’Unesco ha detto sì

Sapori, convivialità e tradizioni sono patrimonio immateriale dell’umanità 
Marco Noce
Cronaca

«Lei diceva: “Il corpo non si tocca”»

Il compagno di Diana Zanin: non accettava le cure, ha scelto lei 
Piera Serusi
Industria.

Sei mesi di respiro per Eurallumina

Via libera del Comitato di sicurezza finanziaria: 9,6 milioni di euro in arrivo 
Antonella Pani
Energia

Pale eoliche nell’Isola, Calderone a Pichetto: «Stop agli impianti»

Caro bollette, dal Governo un aiuto alle famiglie più deboli 