La Winter School sui cambiamenti climatici 

Si aprirà lunedì alle 15 nell’Aula A del polo di Sant’Ignazio la Winter School “CHANGES – Civic engagement, risk Communication, Climate changes. A joint reflection on the Return project”, una tre giorni di incontri, che nasce come approfondimento sui processi comunicativi nella gestione dei rischi naturali e dei cambiamenti climatici.

La Winter School si articola in tre giornate (15-17 dicembre), in cui si alterneranno conferenze e tavole rotonde. Queste ultime, dedicate ai progetti di ricerca nazionali ed europei, costituiranno un laboratorio di confronto sulle esperienze in corso, sulle metodologie adottate e sulle sinergie possibili tra i diversi approcci al tema della gestione integrata dei rischi ambientali.

Un’attenzione particolare sarà rivolta al contributo degli studenti dell’Ateneo, che avranno l’opportunità di presentare i propri lavori e di dialogare con esperti e professionisti del settore. Gli interventi di esperti internazionali offriranno una prospettiva comparata sulle dinamiche della comunicazione del rischio e sulle strategie di prevenzione nei diversi contesti culturali e istituzionali.

La giornata conclusiva affronterà la relazione problematica tra istituzioni e media nei disastri ambientali, analizzando le tensioni tra informazione, rappresentazione e gestione dell’emergenza.

