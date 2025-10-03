VaiOnline
Provincia.
04 ottobre 2025 alle 00:35

«La West Nile in cima alla mia agenda» 

Lunedì 6 l’insediamento del presidente Paolo Pireddu: subito al lavoro 

ll nuovo presidente della Provincia, Paolo Pireddu, si insedierà ufficialmente lunedì 6, quando nel palazzo di via Carboni incontrerà l'amministratore Battista Ghisu per il passaggio di consegne. Tra i primi nodi da affrontare la composizione della squadra di governo e l’attribuzione di eventuali deleghe ai sei consiglieri di maggioranza.

L’agenda

«Con i responsabili dei partiti che hanno sostenuto la mia candidatura stiamo affrontando la questione – afferma Pireddu – e arriveremo presto ad una definizione dell’organizzazione del lavoro tramite l’assegnazione delle deleghe. Le priorità non mancano e in cima c’è la gestione dell’emergenza West Nile, che richiede un approccio costante. A seguire, una ricognizione sul personale e sulla macchina organizzativa dell’Ente, per garantire efficienza e operatività». Ma Pireddu non dimentica «un altro punto cardine, già annunciato in campagna elettorale: la creazione di una rete stabile di collaborazione con i Comuni del territorio, per affrontare in sinergia le problematiche».

I pesi politici

Sul piano politico, resta da capire quanto incideranno le percentuali dei partiti e il peso dei consiglieri eletti nella definizione degli incarichi. Fratelli d’Italia, partito del presidente, pur vantando il consigliere più votato in assoluto, Andrea Grussu, non potendo avere la vicepresidenza otterrebbe una delega di rilievo. La vice presidenza potrebbe invece andare a Forza Italia, che conta in Aula Giuliano Uras e Massimo Blandino, o al secondo più votato Claudio Pinna dei Riformatori. Completano la squadra Domenico Gallus (Psd’Az) e Antonio Iatalese (Udc).

L’analisi

Intanto, nelle segreterie dei partiti è in corso un’analisi del voto. Pireddu ha ottenuto 48mila voti (54,6%), mentre le liste che lo sostenevano 51.500 voti, pari al 59%. Un dato che evidenzia una differenza di circa il 4%, confluiti sull'avversario Andrea Abis. Nel dettaglio, FdI ha incassato 14.515 voti (17%), seguito da FI con 10.947 voti (12%). Poi i Riformatori con 7.491 voti (9%), Udc 6.732 voti (8%), Psd’Az 5.564 voti (6%), Sardegna al Centro 4.586 voti (5%) e la Lega 1.652 voti (2%), le ultime due senza rappresentanza.

Nel centrosinistra, il Partito Democratico si conferma primo partito con 14.529 voti (16%), seguito dai candidati espressione del presidente Abis con 5.243 voti (6%). Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra 5% ciascuno mentre Sinistra Futura, Orizzonte Comune e i Progressisti al 3%.

