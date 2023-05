Kiev. La Wagner consegna Bakhmut all’esercito regolare e, come promesso, si ritira dalla città devastata e conquistata. Il suo fondatore Yevgeny Prigozhin si è mostrato in un video mentre si rivolge ai suoi uomini a Bakhmut per annunciare loro il ritiro. Poi si scaglia contro il canale Telegram Telegam Online per il licenziamento del giornalista Konstantin Dolgov, che in una lunga intervista nei giorni scorsi aveva raccolto i suoi sfoghi contro i vertici militari e il suo avvertimento su una possibile «rivoluzione che potrebbe scuotere la Russia». Intanto Mosca si sente sempre più sotto attacco sul suo territorio. L’ultimo allarme sono i sabotaggi di agenti ucraini a due centrali nucleari che i servizi di sicurezza interni dicono di avere sventato. E intanto i servizi segreti di Kiev affermano che il loro «obiettivo primario» è Vladimir Putin, anche se poi fanno marcia indietro dicendo di volerlo consegnare alla Corte penale internazionale.

Atomiche in Bielorussia

Intanto la Russia mantiene alta la sfida sul piano militare con l’Occidente. Mosca, ha fatto sapere il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, ha già avviato le operazioni per trasferire in territorio bielorusso armi nucleari tattiche, come annunciato lo scorso marzo da Putin. E il ministero della Difesa russo ha annunciato che aerei da caccia Su-35 e Su-27 si sono alzati in volo per intercettare due bombardieri americani sul Mar Baltico che minacciavano di violare i confini russi. Stessa accusa ha rivolto Tokyo a Mosca, affermando di aver intercettato due aerei da ricognizione russi lungo le coste giapponesi.

La controffensiva

Continua nel frattempo a far discutere l’incursione nella regione di Belgorod rivendicata da due gruppi di miliziani russi anti-Cremlino, la Legione per la Libertà della Russia e il Corpo dei Volontari russi. Ormai non passa giorno senza qualche loro nuovo proclama su Telegram, con la promessa di nuovi attacchi. Ma per Mosca è uno schermo dietro al quale si muovono le forze ucraine per portare scompiglio e costringere Mosca a distogliere truppe dalla prima linea in vista della controffensiva ucraina. Ma la controffensiva, dice il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak, non è «un singolo evento che inizierà a un’ora specifica». Si tratta piuttosto di «decine di diverse azioni» che «si sono già svolte ieri, si stanno svolgendo oggi e continueranno domani».