La Vuelta si veste di giallo, Kuss maglia roja 

Non è durata molto in maglia roja il giovane francese Lenny Martinez. La Vuelta è stata investita da uno sciame di “calabroni” che ha fatta propria tappa e classifica. Sull’arrivo della Dénia-Xorret de Catí (Costa Blanca Interior) di 165 km con una salita di prima categoria a pochi km dal traguardo, si è imposto Primoz Roglic e per la sua Jumbo-Visma la festa è completata da Sepp Kuss che veste la maglia roja sfiorata tre giorni fa. Sul traguardo, al termine di una frazione che ha avuto tra i protagonisti il solito Damiano Caruso, si sono presentati in otto: lo sloveno, che cerca il poker in Spagna, ha preceduto un Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) apparso molto determinato e il giovane spagnolo della Uae, Juan Ayuso. A 2”, Mas, Vengegaard, Almeyda, Kuss e Soler. L’ex leader Lenny Martinez (Groupama-Fdj), staccato sull’ultima ascesa, è giunto 13° e ha pagato 1’10”.

La classifica risente ancora della fuga dell’Observatorio Astrofísico de Javalambre. Kuss ha 43” su Soler, 1’ su Martinez, 2’05” su Poel e 2’292 su Landa. Poi i big: Evenepoel a 2’31”, Roglic a 2’38”, Vingegaard e Mas a 2’42”. Geraint Thomas è già a 8’43”, Damiano Caruso a 11’31”. Oggi nuova battaglia in salita sul tremendo Collado de la Cruz de Caravaca.

